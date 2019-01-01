Belhanda ve Feghouli'nin özverisi Fatih Terim'i memnun etti

Fatih Terim Belhanda ve Feghouli'nin izin günlerinden kısarak takıma erken dahil olduğunu açıkladı.

'ın ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde teknik direktör Fatih Terim DHA'nın sorularını yanıtladı.

Deneyimli teknik adam yazı milli takımlarda turnuvada geçiren yıldız isimlerin kadroya erken dahil olduğunu açıklayarak duyduğu memnuniyeti belirtti:

"Beni çok mutlu eden Galatasaraylıların da mutlu olmasını istediğim bir şey var. Ben Feghouli'ye 9'una kadar izin verdim. Ayın 1'inde geldi. Belhanda hocam acaba bana biraz fazla izin verir mi demiş. Ne zaman isterse o zaman gelsin dedim. 5 gün önce geldi. Diagne 5'ine kadar istedi. Ona o kadar verdik."