"Belediye başkanları, Hollanda milli takımı ile Fas arasındaki maçı nasıl değerlendirecekler?"

Hollanda milli takımının Dünya Kupası'nın on altıncı finalinde Fas ile karşılaşma ihtimali oldukça yüksek. Valentijn Driessen, Oranje'nin F Grubu'nu gerçekten birinci olarak bitirmesi halinde bu karşılaşmanın oldukça gergin geçeceğini biliyor.

“Hollanda-Fas maçını umuyorum. Bana harika bir maç gibi geliyor,” diyor Driessen, Perşembe günü De Telegraaf’ın podcast’i Kick-Off’ta sözlerine böyle başlıyor. “Tüm duygularıyla birlikte. Ve tanıdığımız oyuncularla; kendi ligimizden, Belçika’dan ya da uluslararası liglerden. Hepsi de iyi oyuncular.”

“Hollanda ve Fas, 1994 Dünya Kupası’nda da karşı karşıya gelmişti,” diyen Driessen, üç on yıldan fazla bir süre önce Oranje’nin 2-1’lik galibiyetine atıfta bulunuyor. “Son 32 yılda demografik yapı oldukça değişti. Artık çok daha büyük bir Faslı topluluğumuz var. Aralarında Eredivisie’ye kadar yükselmiş çok sayıda iyi futbolcu da bulunuyor.”

“Ve böyle büyük bir turnuvada böyle bir rakiple karşılaşmak keyifli. Büyük şehirlerdeki belediye başkanlarının başlarına gelecek sorunları bir kenara bırakırsak tabii. Onlar belki de büyük bir endişeyle şöyle düşünüyor olabilir: ‘Bütün bunlar nereye varacak?’” diyen Oranje gözlemcisi, Hollanda-Fas maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanabilecek kargaşaları önceden dışlamıyor.

“Ancak sportif açıdan böyle bir maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum,” diye tekrarlıyor Driessen, ki o, Fas’ın Haiti’yi 4-2 mağlup etmesinin ardından C Grubu’nu ikinci sırada tamamladığını gördü. Brezilya ise zayıf İskoçya’yı 0-3’lük rahat bir galibiyetle mağlup ederek grup birincisi olarak Dünya Kupası’na devam ediyor.

Hollanda milli takımı ile Fas gerçekten de son 16 turunda karşılaşırsa, maç Pazartesi gecesi Salı sabahına doğru oynanacak. Maç, Hollanda saatiyle 03:00'te başlayacak. Maçın oynanacağı yer ise Meksika'nın Monterrey kenti.