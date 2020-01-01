Belçikalılar, Alderweireld'ın heykelini dikmek istiyor

Belçika halkı, II. Leopold heykeli yerine Tottenham forması giyen Toby Alderweireld'ın heykelini koymak istiyor...

Premier Lig ekiplerinden forması giyen Toby Alderweireld'ın heykeli dikilebilir.

George Floyd'un 'de polis tarafından öldürülmesinin ardından dünyanın birçok ülkesinde ırkçılığa karşı protestolar düzenlenirken 'da da yürüyüşler yapıldı ve birçok heykel ya boyandı ya da yerinden söküldü.

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Alderweireld'ın Belçika'da dünyaya geldiği Ekeren bölgesindeki II. Leopold heykeli de onlardan biriydi. II. Leopold, 1865'ten 1909'a kadar Belçika'da kraldı.

Yerel halk arasından 900 kişi, bu heykelin yerine Tottenham'ın 31 yaşındaki savunma oyuncusu Toby Alderweireld'ın heykelinin dikilmesi için dilekçe yazdı.

Guardian'a konuşan Alderweireld konuyla ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

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"Başta şaka zannettim ama insanlar gerçekten dilekçe yazmışlar. Ben de biraz onur duyduğumu söylemeliyim. Belçika'da küçük bir kasaba doğdum ve 15 yaşına kadar gençliğimi orada geçirdim. Orada okula gittim ve hala ziyaret ediyorum. Eğer gerçekten istiyorlarsa asla hayır diyemem çünkü onur duyarım, ama kendi dilekçemi imzalayacak değilim. Bu dilekçeleri yazan insanların yüzde 80'inin arkadaşlarım olduğunu düşünüyorum."

"Heykelimin dikilmesini istediğimi asla söylemem çünkü bir heykeli hak edeceğimi sanmıyorum."