Real Madrid’e büyük umutlarla Chelsea’den transfer olan Eden Hazard, İspanyol devindeki üçüncü sezonuna giriş yaptı ancak beklentilerin çok uzağında bir görüntü çizdi.

Hazard, Real Madrid döneminde saha içindeki performansından ziyade sık geçirdiği sakatlıklarla ve fazla kilolarıyla gündem oldu.

1980-90’lı yılların Belçikalı yıldızı Marc Degryse de Hazard’ın Real Madrid’de takındığı ‘sorumsuz tavrı’ eleştirdi.

Neler söylendi?

Mundo Deportivo’nun haberine göre Belçika’da Het Laatste Nieuws’a konuşan Degryse, Hazard’ı şu sözlerle topa tuttu:

“Hazard’ın gerçekten anlaşılamaz bir durumu var. Bugün dahi buna akıl erdiremiyorum. İlk antrenmana beş kilo fazlasıyla gelmişti. Üç hafta içerisinde beş kilo almak, bunu nasıl yapabilirsiniz? Hazırlıklara bu şekilde başlamak hiç anlaşılabilir değil.”

“Sonrasında ise diğer oyuncularla aynı tempoda antrenman yapmaya başladı, ancak bu doğal olarak mümkün değildi. Öncelikle fazla kilolarınızdan kurtulmanız gerek.”

“Sonuç olarak kısa süre sonra hemen bir kas sakatlığı yaşadı. İyi bir hazırlık dönemi geçirmeden takıma geri dönmüş oldu. Hazard cidden Real Madrid’i hafife almıştı.”

Hazard’ın Real Madrid kariyeri

Belçikalı oyuncu, 2019 yazında transfer olduğu Real Madrid’in formasını şu ana dek toplamda 54 maçta terletebildi. Hazard, bu maçlarda yalnızca beş kez gol sevinci yaşadı.

2021-22 sezonunda ise Hazard, 11 maçta süre alırken bunların beşine ilk 11’de başladı ve bir asist kaydetti.

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