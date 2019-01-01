Belçika'da Mbaye Diagne'ye tepki: Galatasaray'a dönsün!

Mbaye Diagne, PSG maçında kaçırdığı penaltıyla Club Brugge'de krize neden oldu.

'ın sezon başında 'e kiraladığı Mbaye Diagne, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının 76. dakikasında kaçırdığı penaltıyla, takımın karşılaşmadan puansız ayrılmasına neden oldu.

Takım arkadaşı Hans Vanaken'in elinden topu alan ve penaltı atışını kullanmak isteyen Diagne, yaptığı vuruşu gole çeviremeyince Club Brugge'ü bir puandan etti.

basını ise Senegalli golcüye sert tepki gösterdi. Het Nieuwsbla gazetesi, Diagne hakkında, "Kabul edilemez, sorumsuz, egoist, bencil" yorumlarında bulundu.

"Her şeyi batırdı"

Kulübün eski oyuncularından Marc Degryse ise, "Diagne, Club Brugge için çok güzel olacak bir akşamı mahvetti. Her şeyi batırdı, bu nasıl bir bencillik! Takımın penaltıcısı Vanaken. Neden topu almaya çalışıyorsun? Bu oyuncunun Galatasaray'a dönmesi gerek" şeklinde konuştu.

Diagne maçın ardından taraftarlardan ve takım arkadaşlarından özür dilemişti.