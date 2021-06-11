Belçika'da De Bruyne ve Witsel, Rusya karşısında yok

Belçika, Euro 2020'de Rusya'yla oynayacağı maçta iki yıldızından yararlanamayacak.

Belçika, Kevin De Bruyne ve Axel Witsel'in gruptaki ilk maçta Rusya’ya karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.

Manchester City ile Chelsea arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Rüdiger ile çarpışan Bruyne, sakatlanarak oyunu terk etmek durumunda kalmıştı.

Göz çukurunda ve burnunda kırıklar meydana gelen yıldız oyuncu, geçirdiği operasyonun ardından milli takım kampına dahil olmuştu.

Bundesliga’da Borussia Dortmund forması giyen Axel Witsel ise, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle Ocak ayından bu yana sahalardan uzak.

Belçika milli takımının resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekildeydi:

“Axel Witsel ve Kevin De Bruyne Rusya’ya seyahat etmedi. Tedavilerine Tubize’de devam ediliyor.”

Axel Witsel and Kevin De Bruyne did not travel to Russia. They stayed in Tubize to continue their recovery. 🇧🇪 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 11, 2021

De Bruyne için önümüzdeki iki gün kritik

Teknik direktör Roberto Martinez, basın toplantısında iki oyuncunun durumuna değindi.

“Kevin için önümüzdeki iki gün çok önemli. Takım antrenmanlarına katılmadan önce rahatça hareket etmeye başlaması gerekiyor.”

“Alex hızla iyileşiyor. Kısa süre içinde takımla çalışmalara başlamasını bekliyorum.”

2018 Dünya Kupası’nı üçüncülükle tamamlayan Belçika, Avrupa Şampiyonası’nda perdeyi Cumartesi günü Rusya maçıyla açacak.

B Grubu’ndaki ikinci maçını yine deplasmanda, Danimarka’yla oynayacak olan Belçika, 21 Haziran’da St. Petersburg’da Finlandiya ile karşılaşacak.

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