Belçika yenilgisi sonrası Domenech'ten İtalya'ya: "Haklarında düşünülenleri doğruluyorlar"

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"Nations League. Fransa beklendiği gibi tur atladı. Belçika, haklarında düşünülenleri doğrulayan İtalyanları ezdi." Fransa'nın eski teknik direktörü Raymond Domenech, Belçika karşısındaki ağır yenilginin ve İtalya'nın turnuvada çeyrek finale kalamamasının ardından X'teki paylaşımıyla İtalya'ya böyle sataştı.

Önceki maçta İtalya'nın Fransa karşısında geriden gelerek kazanması, Domenech'i haksız çıkarmıştı. Lippi'nin çalıştırdığı İtalya'ya 2006 Almanya Dünya Kupası'nda yenilen Fransa'nın eski teknik direktörü bugün eleştirisinin dozunu artırdı. Paylaşımına sert yanıtlar gelmesi de kaçınılmazdı. Bir kullanıcı Fransızca olarak, "İtalyanların senin hakkında ne düşündüğünü bir bilsen; yenilgiyi hazmedemeyen biri olmanın yanı sıra yenilginin simgesisin..." diye yazdı. Birçok İtalyan ise birkaç gün önce olduğu gibi İtalya'nın Berlin'deki finalin ardından Dünya Kupası'nı kaldırdığı görüntüleri yeniden paylaştı.