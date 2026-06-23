Belçika, Yeni Zelanda ile oynayacağı kritik Dünya Kupası maçı öncesinde harika bir haber aldı

Takım doktoru Brahim Hacene’nin bildirdiğine göre, Belçika Cuma gecesi Cumartesi sabahına doğru Jérémy Doku’yu tekrar kadrosunda görebilecek. Belçika, o gece Hollanda saatiyle 05:00’te Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

Doku, geçen hafta sonu ilk çocuğunun doğumuna şahit olmak için İngiltere'ye uçmuştu. Belçika takım doktoruna göre doğum sorunsuz geçti ve hem bebek hem de anne sağlıklı.

Doku, Salı akşamı Belçika milli takımına geri dönecek ve takımla birlikte Yeni Zelanda ile oynanacak kritik son grup maçı için hazırlık yapacak. İki maçın ardından sadece iki puanı bulunan Belçika, ilk iki sırada yer alabilmek için bu maçı kazanmak zorunda.

Doku’nun son günlerde İngiltere’de kalmasına rağmen, İran maçında (0-0) başka bir nedenden dolayı forma giyemedi.

Belçika’nın RTL Sport kanalının haberine göre, forvet oyuncusuna yakın bir kaynak, Doku’nun şu anda solunum yolu rahatsızlığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Doku bu rahatsızlıktan da artık iyileşti.

Aynı kaynağa göre Doku, son günlerde kendisi etrafında kopan tüm bu kargaşadan oldukça sarsılmış durumda. Özellikle sunucu France Pierron’un sözleri onu derinden etkilemiş.

“Eğer Dünya Kupası’na katılma şansına sahipsen, senin yerinde olmak için cinayet bile işleyecek yüzlerce futbolcu varken, sen tüm bunları geride bırakıp çocuğunun doğumunda yanında olmak için gidiyorsun...”

Ardından, doğum sırasında babaların rolüne ilişkin dikkat çeken bir açıklamasıyla büyük bir tartışma yarattı. “Bu gerçekten korkunç bir an ve, kullandığım kelimeler için özür dilerim, bu durumda babanın aslında hiçbir faydası yok. O sadece orada biraz duruyor,” dedi.

Pierron, işvereni L’Équipe tarafından sorguya çekildi ve işten çıkarıldı. Daha sonra özür diledi.