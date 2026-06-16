Belçika ve Fransa’dan… Suudi Al-Ahli’nin ilk transferlerini tehdit eden beklenmedik bir gelişme

Suudi Arabistan’ın Al-Ahli kulübü, Belçika ve Fransa’daki iki kulübün ani müdahalesi nedeniyle, önümüzdeki yaz transfer döneminde ilk transferini gerçekleştirememekle karşı karşıya kaldı.

Basında yer alan haberlerde, Al-Ahli'nin Köln kulübüyle rekabetin ardından, önümüzdeki yaz transfer döneminde Norveç'in Tromsø kulübünde forma giyen Gambiyalı savunma oyuncusu Aboubakar Sidi Kante ile anlaşmaya yakın olduğu belirtilmişti.

Ancak güvenilir gazeteci Santi Ona, “X” sitesindeki kişisel hesabı üzerinden, Belçikalı Club Brugge ve Fransız Strasbourg kulüplerinin genç savunma oyuncusunu kadrolarına katmak için son anda iki teklif sunduğunu açıkladı.

Una, Norveç kulübünün şu ana kadar Suudi teklifini tercih ettiğini, ancak Strasbourg ve Club Brugge'nin 48 saat içinde durumu tersine çevirmeye çalıştığını belirtti.

19 yaşındaki Kante, Norveç’in ve Avrupa futbolunun en göze çarpan genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Bu durum, son dönemde adının birçok büyük Avrupa ligindeki kulüplerle anılmasına neden oldu.