Belçika, Van Bommel: "Bu farklı bir İtalya, gerçekten etkileyici. Lukaku ve De Ketelaere hakkında..."

"İlk maçtakinden farklı bir İtalya var. Daha istikrarlılar. Kısa sürede çok geliştiler. Fransa öyle kolay kolay yenilmez." Belçika Teknik Direktörü Mark Van Bommel, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında yarın akşam İtalya ile oynayacakları Uluslar Ligi maçını bu sözlerle değerlendirdi.

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"Fransa karşısında skoru tersine çevirmeyi başarmaları gerçekten etkileyici ama bu beni şaşırtmadı" diyen Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü, ANSA'nın aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Yarınki maç bir final değil. Mesele bir şey kazanmak değil, turu geçip geçmemek. Bunu daha çok eleme usulü bir maç olarak görüyorum. Aynı zamanda iyi bir sınav çünkü Avrupa Şampiyonası'nda da benzer durumlarla karşılaşılır. Kazandığımız bir maçın ardından geliyoruz. Bu galibiyet, milli takım düzeyinde zor olan oyun sistemimizi uygulamak için de bize güven veriyor. İtalya kesinlikle avantajlı çünkü beraberlik ona yetiyor, ancak bu durum bazı soru işaretleri de yaratabilir. Biz nerede oynarsak oynayalım her zaman kazanmak istiyoruz".

Van Bommel şöyle açıkladı: "Bu, açılış maçında karşılaştığımız İtalya'dan farklı bir takım. Çok daha sağlam bir takım ve kısa sürede epey gelişti. Fransa'ya karşı asla kolay kazanılmaz. İtalya'nın geri dönmeyi başarması çok olumlu ama şaşırmadım. Fransa'ya karşı evimizde oynadığımız maçta daha fazlasını hak ederdik".

İtalya'ya beraberlik yetebilir: "İtalya'nın bu avantajı var ve bu durum bazı soru işaretleri de yaratabilir. Biz ise durum ne olursa olsun her zaman kazanmak istiyoruz. Bir maç kazandığınızda özgüveniniz her zaman artar. Oyunumuza kendimize özgü bir kimlik kazandırmak istiyoruz, ancak bunu milli takımda başarmak zor. Oynama biçimimizi beğeniyorum ve bu güveni sahaya da yansıtabiliyoruz".

Lukaku hakkında: "Dün antrenman yaptı, bugün de çalışmanın tamamına katıldı. Yarın kesinlikle forma giyebilir. Diğer herkes de iyi durumda. Romelu'nun ister ilk 11'de başlasın ister sonradan oyuna girsin elimizde olması önemli. Rakipler bunu hesaba katmak zorunda. Ayrıca büyük maçlarda tecrübeli".

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Son olarak De Ketelaere hakkında: "Yavaş yavaş modern bir forvete dönüşüyor. Hızlı, güçlü, topu saklayabiliyor ve fiziksel olarak kuvvetli. Top almak için geriye gelebiliyor ve gol atabiliyor. Takımınızda olmasından memnuniyet duyacağınız bir forvet. Ona sahip olduğumuz için mutluyuz".