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UEFA Nations League A
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Stade Maurice Dufrasne
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Belçika - Türkiye biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
UEFA Nations League A
Belçika
Türkiye

Belçika, UEFA Uluslar Ligi A'da Türkiye ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Belçika, 2 Ekim 2026'da Liege'deki Stade Maurice Dufrasne'de oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi grup aşaması karşılaşmasında Türkiye'yi konuk edecek. Yüksek tempolu geçmesi beklenen bu maç, turnuvada kritik puanlar için mücadele eden iki dinamik Avrupa takımını karşı karşıya getirecek.

GOAL bu maç için yerinizi almanız adına ihtiyaç duyduğunuz tüm detayları sunuyor. Biletlerin nereden alınacağını, fiyat bilgilerini ve biletinizi bugün nasıl satın alabileceğinizi öğrenin.

Belçika - Türkiye UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Belçika - Türkiye maçı, Liege'deki Stade Maurice Dufrasne'de oynanacak ve başlama saati henüz netleşmedi.

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UEFA Nations League A - Hafta 3
Stade Maurice Dufrasne

Belçika - Türkiye biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, iç saha karşılaşmalarının ana dağıtıcısı konumundaki Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RBFA) bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde biletleri liste fiyatı üzerinden almak için ilk başvurulacak adrestir.

Resmi sitedeki listeler tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar tercih edilebilir.

Belçika - Türkiye biletleri ne kadar?

Resmi RBFA internet sitesinde standart bilet fiyatları, genel giriş kategorisinde €35'ten başlıyor. Ücretler, Stade Maurice Dufrasne'deki tribün bölümü ve görüş açısına göre değişiklik gösteriyor.

StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına €60'tan başlıyor ve anlık müsaitlik ile talebe göre dalgalanıyor.

Belçika - Türkiye UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Belçika - Türkiye form durumu

Belçika, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 kaybetti, ancak öncesinde ABD'yi 1-4, Senegal'i ise 3-2 mağlup etti. Bu serideki en farklı sonucu ise Yeni Zelanda karşısında alınan 1-5'lik galibiyet oldu. Söz konusu beş maçta Belçika 11 gol atarken sekiz gol yedi.

Türkiye ise son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı. Son sonucu, 26 Haziran'da Dünya Kupası'nda ABD karşısında alınan 3-2'lik galibiyet oldu. Bu sonucun öncesinde grup aşamasında Avustralya ve Paraguay'a yenildi. Turnuva öncesinde Venezuela ve Kuzey Makedonya karşısında alınan galibiyetler ise form yakalama kapasitelerini gösterdi. Türkiye bu beş maçta sekiz gol attı ve yedi gol yedi.

BEL

BEL - Form

IRN
B0-0
NZL
K1-5
SEN
K3-2
USA
K1-4
ESP
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
TUR

TUR - Form

MKD
K4-0
VEN
K2-1
AUS
K2-0
PAR
K0-1
USA
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Belçika - Türkiye: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 3 Haziran 2011'de Belçika'da oynanan bir Avrupa Şampiyonası eleme maçında 1-1 sona erdi. Son beş randevuda tablo dengeli görünüyor; Belçika bir kez kazanırken, Türkiye bir kez kazandı ve üç maç berabere bitti. Bu beş karşılaşmada toplam 13 gol atıldı. Bunlar arasında 2006'daki hazırlık maçında çıkan 3-3'lük beraberlik ile 2010 elemesinde Türkiye'nin aldığı 3-2'lik galibiyet de yer alıyor.

Kafa Kafaya

BelçikaÇizimTürkiye
1
3
1
European Championship Qualification
Belçika badge
Belçika
BEL
1
Türkiye badge
Türkiye
TUR
1
MS
European Championship Qualification
Türkiye badge
Türkiye
TUR
3
Belçika badge
Belçika
BEL
2
MS
World Cup Qualification UEFA
Belçika badge
Belçika
BEL
2
Türkiye badge
Türkiye
TUR
0
MS
World Cup Qualification UEFA
Türkiye badge
Türkiye
TUR
1
Belçika badge
Belçika
BEL
1
MS
Hazırlık Maçları
Belçika badge
Belçika
BEL
3
Türkiye badge
Türkiye
TUR
3
MS
9Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı4/5


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