Belçika teknik direktörü Senegal hakkında: Bu takımlar maçın sonlarında taktiksel düzenlerini kaybediyor

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Rudi García, Çarşamba akşamı ABD’nin Seattle kentindeki stadyumda oynanan 2026 Dünya Kupası 32’li tur maçında Senegal karşısında geri dönüş yapmalarının ve uzatmaların son dakikalarında 3-2’lik kritik galibiyeti elde etmelerinin ana nedeninin, takımın yeteneklerine olan inanç olduğunu belirtti.

Fransız “L’Équipe” gazetesinin aktardığı maç sonrası basın açıklamalarında Garcia, “Futbolda, inandığınız sürece her şey mümkündür. Bu grubun gücü, yedek kulübesinden oyuna giren oyuncularda da yatıyor” dedi.

İspanyol asıllı Fransız teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Sadece 11 oyuncuyla sonuç alamazsınız. İkinci yarının ortasından itibaren durumu iyi düzelttik. Çok fazla top kaybediyorduk, bunu düzelttik ve durum iyileşti, ikinci golü yemiş olsak bile. Bu takımları tanıyoruz, maçın sonlarında taktiksel düzenlerini kaybediyorlar."

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Garcia sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca, skor 2-0 olduğunda rakibin elinden gelen her şeyi yaparak skoru korumaya çalışacağını da biliyorduk ve bu bence büyük bir hata. Bana, 2-0 önde olduğumuzda bunu yapmamamız gerektiğini hatırlattılar. Çünkü 1-2’de yedikleri gibi bir gol yediğinizde, maçın gidişatı tamamen değişiyor.”

Ve şöyle devam etti: “Yuri (Tielemans) sayesinde beraberliği yakaladık. Bizi tekrar oyuna sokan (ilk golü atan) Romelu (Lukaku) adına mutluyum. Uzatma dakikalarında, çok net bir penaltıdan gol atmamız çok iyiydi.”

Senegal, 86. dakikaya kadar 2-0 öndeydi. Romelu Lukaku, 86. dakikada Kırmızı Şeytanlar’ın ilk golünü attı. 89. dakikada Tielemans ikinci golü kaydetti ve 120+5. dakikada penaltıdan üçüncü ve galibiyeti getiren golü attı.