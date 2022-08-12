Deneyimli çalıştırıcı milli takımdan öğrencisi olan Mertens hakkında iddialı konuştu.

Galatasaray'ın Dries Mertens transferi hem Türkiye'de, hem de Avrupa'da yankı bulmaya devam ediyor.

Napoli formasıyla efsaneleşen Belçikalı yıldızın kalitesi tartışılmaz olsa da, ilerleyen yaşından dolayı transfere temkinli yaklaşanlar olmuştu.

Ancak Belçika milli takımının teknik patronu Roberto Martinez, Mertens'in Türkiye'de başarılı olacağını düşünenlerden.

Ne söyledi?

HLN'ye konuşan Martinez, Mertens'in Galatasaray'ı seçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Muhteşem bir transfer. Dries'in hangi takımı seçeceği konusunda biraz endişeliydim. Napoli çok özel bir yer. Orada futbol adeta din gibi. Taraftarlar futbolculara çok yakın. Galatasaray için de aynı şeyler geçerli. Dries'in buna ihtiyacı var, Galatasaray'ın da Dries gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Türkiye'de bir efsaneye dönüşebilir."

49 yaşındaki teknik adam bir dönem Galatasaray forması giyen Jason Denayer'ın durumunu da değerlendirdi.

Sözleşmesinin sona ermesiyle bu yaz Lyon'dan ayrılan Denayer henüz yeni bir kulüple anlaşmadı.

"Jason önem verdiğimiz bir oyuncu, ama transfer süreci bizi biraz endişelendiriyor. Zor bir yıl geçirdi. Ona inancımız tam, ama transfer döneminin sonuna yaklaşıyoruz. Umarım doğru tercihi yapar."

"Lukaku yüreğiyle oynuyor"

Martinez, Romelu Lukaku'nun Inter'e dönüşü hakkında ise şunları söyledi:

"Romelu yüreğiyle oynayan, duygusal bir futbolcu. İyi performans vermesi için sevgiyi hissetmeli. Chelsea'de o bağı kuramadı, Şampiyonlar Ligi'ni yeni kazanmış bir takıma dahil olmak kolay değildi. Artık yüzü yeniden geliyor ve bu sayede gerçek Romelu'yu göreceğiz."