Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı kararlarından birini verdi. FIFA, 16 turunda Belçika ile karşılaşmadan önce ABD milli takımına büyük bir destek sağladı ve bir önceki maçta doğrudan kırmızı kart görmesine rağmen forvet oyuncusu Fularin Eloujon’un oynamasına izin veren istisnai bir karar aldı. Bu karar, geniş çaplı eleştirilere yol açarken, turnuvadaki disiplin kurallarının uygulanma mekanizması hakkında da soru işaretleri doğurdu.

FIFA, internet sitesinden yayınladığı resmi bir açıklamada, Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesine dayanarak ABD’li forvet Fularin Balugun’a uygulanan otomatik men cezasının askıya alındığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesi uyarınca, Amerikalı oyuncu Fularin Balojun’a verilen bir yıllık otomatik men cezasının uygulanması, deneme süresi olarak askıya alınmıştır.”

Bu kararla Balogun, 2026 Dünya Kupası son 16 turu kapsamında yarın Pazartesi günü Seattle Stadyumu’nda oynanacak Belçika maçı için ABD milli takımında forma giyebilecek.

Balojun, 32'li turda ABD'nin 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın 45. dakikasında ilk golü atarak ülkesini Bosna-Hersek karşısında öne geçirmişti; ancak 64. dakikada savunma oyuncusu Tarik Mahramović'e yaptığı sert müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

Normal kurallara göre, doğrudan kırmızı kart gördüğü için Amerikalı forvetin iki maçlık cezaya çarptırılması gerekirdi; ancak FIFA, cezanın uygulanmasını askıya alan resmi bir karar yayınladı. Karara göre, bir yıllık deneme süresi boyunca oyuncu şiddetli oyun nedeniyle bir kez daha kırmızı kart görürse, ceza otomatik olarak yürürlüğe girecek.

Bu karar, Belçika kampında geniş çapta tepki yarattı. Milli takım teknik direktörü Rudi Garcia, olayla ilgili alaycı bir şekilde şu yorumu yaptı: “5 Temmuz’un Dünya Kupası’nda ve FIFA’da aslında 1 Nisan olduğunu bilmiyordum; bu bir Nisan Şakası günü.”

Transfer piyasası uzmanı gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı açıklamalarda ise şunları ekledi: “Biz milli takımı ya da federasyonu savunmuyoruz, futbolu ve dürüstlüğü savunuyoruz.”

Balugun, üç maçta üç gol atarak 2026 Dünya Kupası’nda ABD milli takımının en öne çıkan yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. ABD milli takımı, grup aşamasının son turunda Türkiye ile oynanan maçta, eleme turlarına yükselmeyi garantilediği için Balugun bu maçta forma giymedi.