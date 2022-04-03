Belçika teknik direktörü Roberto Martinez, Romelu Lukaku'ya Dünya Kupası'ndaki yerini garantiye almak için kulüp değiştirmek zorunda kalabileceğini ima etti.

Sezon başında Inter'den Chelsea'ye transfer olan Lukaku, Stamford Bridge'deki ikinci döneminde de aradığını bulamadı.

28 yaşındaki santrafor Chelsea'nin Premier Lig'deki son dört maçında ilk 11'de yer almadı. Lukaku, Chelsea'nin Mart ayı başında Burnley'yi 4-0 yendiği maça yedek kulübesinde başlamıştı.

Thomas Tuchel o tarihten bu yana ileri uçta asıl pozisyonu santrafor olmamasına rağmen Kai Havertz'e şans veriyor.

Martinez ne söyledi?

Bu sezon Premier Lig'de oynadığı 20 maçın yalnızca sekizine ilk 11'de başlayan Lukaku'nun Kasım ayındaki Dünya Kupası öncesinde form yakalamak için fazla zamanı yok.

The Sun'a konuşan Martinez, Lukaku'nun durumunu turnuva öncesinde yeniden değerlendireceğini belirtti.

"Romelu gibi milli formayla 100'ün üzerinde maça çıkmış, milli takımın her şeyini bilen bir oyuncudan bahsediyoruz."

"Hiçbir oyuncunun durumunu yaz aylarından önce değerlendirmeyeceğim, çünkü normal şartlar altında değiliz."

"Dünya Kupası'na hala yedi ay var. Oyuncuların durumunu göz önüne almak için turnuvaya biraz daha yaklaşmamız gerek."

"Bu yaz kulüp değiştiren çok sayıda oyuncu olacak."

"Romelu da Eden Hazard ve diğer bazı oyuncular gibi Eylül ayındaki durumuyla değerlendirilmeli."

"Önümüzdeki yaz onun kariyeri açısından çok önemli bir an olabilir."

"Sürekli temastayız. Tüm oyuncularımla yakın ilişkilere sahibim. Onlara asla ne yapmaları gerektiğini söylemem, ama fikir alışverişinde bulunuyoruz."

"Romelu şu anda kendini iyi hissediyor ve kulübüne bağlı. Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmak onu mutlu etti. Şimdi Chelsea'yle sezonu iyi bitirip kendini takımın önemli bir parçası olarak görmesi gerek."

Lukaku'nun Chelsea karnesi

Lukaku, Londra'ya döndüğünden bu yana Premier Lig'de sadece beş gol atabildi. Kasım ayında yaşadığı sakatlığın ardından form bulmakta zorlanan Belçikalının Aralık ayında verdiği röportaj Tuchel'le aralarının açılmasına neden olmuştu.

Sky Sport İtalya'ya konuşan Lukaku, Tuchel'in Chelsea'de uyguladığı oyun planından şikayet etmişti.

Daha sonra taraftarlardan, takım arkadaşlarından ve Tuchel'den özür dileyen Lukaku affedilmiş ve takıma dönmüştü.