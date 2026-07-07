Belçika teknik direktörü Balougon'u akladı... ve dörtlü maç gecesinde Trump tartışmasını rafa kaldırdı

Belçika milli takımı, ABD’ye karşı attığı ikna edici dört golle 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmeyi garantiledi. Bu hareketli gecede, teknik direktör Rudi García, maç öncesinde ABD’li forvet Fularin Balugun’un katılımı konusunda dünya çapında yaşanan tartışmalara son veren kesin açıklamalarıyla gündeme oturdu.

2026 Dünya Kupası müsabakaları sırasında büyük tartışma yaratan dikkat çekici bir müdahaleyle ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile temasa geçtiğini açıkladı ve ABD milli takımının forveti Fularen Balugon’a gösterilen kırmızı kartın yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Trump, olayın kırmızı kart gerektirecek nitelikte olmadığını ve ABD milli takımının eleme turlarına tüm yıldızlarıyla çıkması gerektiğini vurguladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından medyada kopan soru fırtınası karşısında Garcia net bir tavır sergiledi: “Balogun suçlu değil ve teknik kararlarda siyasetin yeri yoktur.”

"Kırmızı Şeytanlar"ın teknik direktörü, ABD'li teknik direktörün Balogun'u ilk 11'de oynatma kararının, takımının hazırlıklarına veya maç planına hiçbir etkisi olmadığını vurguladı. Garcia, küresel tartışmanın patlak vermesinden 24 saat sonra düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Folarin Balogun'un ilk 11'de yer alması bizim için bir motivasyon kaynağı değildi."

Fransız teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Bu gerekli değildi; hangi kadroyla oynadıkları önemli değil, bu bizi ilgilendirmez… Önemli olan bu maçta neyi başarmak istediğimizdir.”

Garcia’nın açıklamaları, maç öncesinde Balogun’un cezasının kaldırılmasıyla ilgili ortaya çıkan tartışmalara yanıt niteliğindeydi. Bu tartışmalar, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın FIFA nezdinde siyasi müdahale yaptığına dair iddiaların ortasında yaşanmıştı.

Garcia, maçın ardından Amerikalı forvetle yaptığı özel görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Bu insani jest geniş takdir topladı. Garcia, “Beni görmeye geldi, bunu takdir ediyorum. Suçlu olan o değil… Suçlu olan o değil, ben de ona bunu söyledim. Benimle konuşmak için gelmesini takdir ediyorum” dedi.

Fransız teknik direktör, Belçika savunmasının kararlılığına rağmen oyuncunun yeteneklerini överek şunları ekledi: “O olağanüstü bir forvet, ancak bu gece savunmacılarımızın onun tehlikesini iyi bir şekilde kontrol edebileceğinden hiç şüphe etmedim.”