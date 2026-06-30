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Book Belgium vs Senegal Tickets

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Belçika - Senegal maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası fiyatları, 32'li tur maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Dünya Kupası
Belçika
Senegal

Belçika, Dünya Kupası’nda bir sonraki maçında Senegal ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz

Pasifik Kuzeybatısı’nda, 2026 Dünya Kupası’nın merakla beklenen Son 32 Turu karşılaşmasında Belçika ile Senegal’in karşı karşıya gelmesiyle bir stil çatışması yaşanacak.

Kırmızı Şeytanlar, G Grubu'nu domine ederek turnuvaya katılma hakkını elde ederken, Teranga Aslanları ise rekabetçi I Grubu'nu geçerek turnuvanın eleme turlarına adını yazdırdı.

Belçika kağıt üzerinde favori olarak sahaya çıkacak olsa da, Senegal’in patlayıcı geçiş hızı ve fiziksel gücü, Domenico Tedesco’nun oyuncularını şampiyonluk iddialarını kanıtlamaları için zorlu bir sınava tabi tutacak.

Belçika - Senegal Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Belçika - Senegal maçı, Washington eyaletinin Seattle kentinde bulunan ve gürültülü taraftarlarıyla ünlü Seattle Stadyumu’nda (Lumen Field) oynanacak.

Belçika - Senegal maçının ardından olası son 16 eşleşmeleri nelerdir?

Tarih

Maç

Yer

Biletler

6 Temmuz, başlama saati 17:00 PDT

Son 16 Turu: ABD / Bosna-Hersek - Belçika / Senegal

Seattle Stadyumu, ABD

Bilet

Belçika - Senegal Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Belçika - Senegal Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Belçika - Senegal Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

Belçika - Senegal Form Durumu

BEL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
13/2
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

SEN
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/9
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Belçika - Senegal: Son Karşılaşma Sonuçları

Belçika - Senegal Puan Durumu

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