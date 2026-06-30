Pasifik Kuzeybatısı’nda, 2026 Dünya Kupası’nın merakla beklenen Son 32 Turu karşılaşmasında Belçika ile Senegal’in karşı karşıya gelmesiyle bir stil çatışması yaşanacak.
Kırmızı Şeytanlar, G Grubu'nu domine ederek turnuvaya katılma hakkını elde ederken, Teranga Aslanları ise rekabetçi I Grubu'nu geçerek turnuvanın eleme turlarına adını yazdırdı.
Belçika kağıt üzerinde favori olarak sahaya çıkacak olsa da, Senegal’in patlayıcı geçiş hızı ve fiziksel gücü, Domenico Tedesco’nun oyuncularını şampiyonluk iddialarını kanıtlamaları için zorlu bir sınava tabi tutacak.
Belçika - Senegal Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?
Belçika - Senegal maçı, Washington eyaletinin Seattle kentinde bulunan ve gürültülü taraftarlarıyla ünlü Seattle Stadyumu’nda (Lumen Field) oynanacak.
Belçika - Senegal maçının ardından olası son 16 eşleşmeleri nelerdir?
Tarih
Maç
Yer
Biletler
6 Temmuz, başlama saati 17:00 PDT
Son 16 Turu: ABD / Bosna-Hersek - Belçika / Senegal
Seattle Stadyumu, ABD
Belçika - Senegal Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.
Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.
İşte bilmeniz gerekenler:
- Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
Belçika - Senegal Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.
2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi Fiyat Aralığı
İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)
225 $ – 540 $
550 $ – 3.200 $ (1.250 $)
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Standart Mekanlar)
225 $ – 540
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4 Temmuz – 7 Temmuz
Son 16 Turu
240 $ – 640
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz – 11 Temmuz
Çeyrek finaller
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük Maçı
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
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