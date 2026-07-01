Belçika, Senegal’e karşı Dünya Kupası’nda gerçekleştirdiği mucizevi galibiyetin hem öncesinde hem de sonrasında milli takım teknik direktörü Rudi García’yı yerden yere vurdu

Belçika milli takım teknik direktörü Rudi García, Çarşamba günü Senegal karşısında en önemli iki oyuncusunu ve Dünya Kupası’nda parlayan Maxim De Cuyper’i kenara alarak büyük yankı uyandırdı. Seattle’da oynanan son 16 turu maçında 2-0 gerideyken, hem Kevin De Bruyne hem de Jérémy Doku ikinci yarı başlar başlamaz oyundan alındı. Şaşırtıcı bir şekilde, komşumuz Belçika maçı uzatmaya götürmeyi başardı ve uzatmalarda Youri Tielemans penaltıdan galibiyet golünü attı (2-3). Ancak García’ya yönelik eleştiriler devam ediyor.

Umutsuz gibi görünen maç sırasında García, VRT yorumcusu Filip Joos tarafından sert bir şekilde eleştirildi; Joos, Doku ve De Bruyne’nin oyundan alınmasını hiç anlamadı. “Doku oyundan çıktı… Lukébakio için. De Bruyne de oyundan çıktı (Nicolas Raskin için, ed.). Vay canına.”

"Kevin De Bruyne’yi oyundan çıkarmak için çok erken bir karar bu! En iyi maçını mı oynuyor? Hayır. Peki kim oynuyor? Çaba gösteriyor mu? Yüzde yüz. Tüm Dünya Kupası boyunca böyle! Stadyumda kargaşa var."

"2-0 gerideyken hem Doku’yu hem de De Bruyne’yi oyundan çıkarmak. Her şey olabilir, umalım da bu doğru değişiklikler olsun. Ben pek umutlu değilim."

"Burada kaybedersek, Rudi García’nın ileride torunlarına şöyle diyeceğinden korkuyorum: ‘Ben Belçika milli takımının teknik direktörüydüm. İki uluslararası maçı kaybettim: ilki ve sonuncusu. Murcia’da ve Seattle’da’," dedi Joos.

Maçın bitimine çeyrek saat kala García, Joos’un gözünde yine anlaşılmaz bir oyuncu değişikliği yaptı. “Meunier’i oyuna soktu, sonra da De Cuyper’i oyundan aldı… Evet, az önce oyuna ayak uyduran ve ikinci direkte kafa vuruşunu kazanan adamı.”

“Oysa Castagne artık kanattan içe doğru koşu yapamıyor. Hayır, biz De Cuyper’i oyundan alıyoruz! Anlaşılmaz! Gerçekten anlaşılmaz! Dünya Kupası’ndaki en iyi Kırmızı Şeytan,” dedi Joos.

62 yaşındaki García, Ocak 2025’te Belçika milli takımının teknik direktörlüğüne atandı. Fransız teknik adam, İspanya’nın Murcia kentinde oynanan Uluslar Ligi’ndeki Ukrayna maçında (3-1) ilk maçında mağlup oldu. Ardından Dünya Kupası elemelerinde yenilgisiz bir performans sergiledi ve Dünya Kupası’nda da hâlâ yenilgisiz durumda.

Belçika, Dünya Kupası’ndaki ilk maçlarında Mısır ve İran ile berabere kaldı, ardından Yeni Zelanda’yı 1-5 yenerek eleme turuna yükseldi. Bu turda Senegal kısa sürede çok üstün göründü, ancak Belçika, Romelu Lukaku (86') ve Tielemans (89') sayesinde hayatta kalmayı başardı.

VRT sunucusu Karl Vannieuwkerke, Belçika’nın mucizevi kurtuluşunun ardından García’ya odaklanan kamerayı “tam bir komedi” olarak kullanmayı önerdi. “Ne yaptığını hepimiz gördük. Sürekli not alıyor, akıllı telefonunu kullanıyor, Witsel ile konuşuyor...”

"Koçluk yapmak dışında her şeyi yapıyor!" diye ekliyor analist Imke Courtois. "Cep telefonuyla uğraşıyor, Fernández-Pardo ve Witsel ile konuşuyor... Çok tuhaf bir tip," diyor Courtois. Belçika, sekizinci finalde ev sahibi ABD ya da Bosna-Hersek ile karşılaşacak.