Belçika - Senegal 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Seattle Stadium

Belçika - Senegal maçı 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 16:00 EST ve 21:00 GMT'de başlayacak.

Belçika - Senegal Dünya Kupası Son 32 Maçı Önizlemesi

3. maç gününde elde ettiği galibiyet, Belçika'nın Kırmızı Şeytanları'nın G Grubu'nu lider tamamlamasına yetti. Senegal ise üçüncü sırayı alan en iyi sekiz takım arasında yer alarak eleme turlarına sığıştı. Teranga Aslanları, son 16'ya yükselebilecek mi?

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Beklentilerin altında kalan Kırmızı Şeytanlar, Teranga Aslanları ile karşı karşıya

Belçika’nın “Altın Kuşağı” hakkında çok şey söylendi. Artık bu kadrodan geriye sadece birkaç isim kaldı; en önemlileri Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku. Belçikalılar son turnuvalarda büyük umutlar vaat ettiler ancak sonuçta beklentileri karşılayamadılar. Son maçta elenmenin eşiğine geldiler, ancak sonunda Yeni Zelanda’yı 5-1 mağlup ederek, ilk iki maçını kazanamayan bir takım olarak Dünya Kupası grubunu kazanan 1990’daki İngiltere’den bu yana ilk Avrupa takımı oldular. Bu, Arsenal’in yıldızı Leandro Trossard’ın ilk iki golü atarak maçın gidişatını belirlediği, üstün bir performans sayesinde elde edilen sevindirici bir sonuçtu.

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Yavaş başlayan Senegal’in de yapması gereken işler var

Belçika gibi Senegal de Fransa ve Norveç’e yenilerek ilk iki maçını da kazanamadı. Son gün, 10 kişiyle oynayan Irak’ı 5-0 mağlup ederek, üç puanla tur atlayan tek üçüncü sıradaki takım oldu. Şaşırtıcı bir şekilde, Sadio Mané bu beş golün hiçbirini atamadı, ancak Villarreal'in yıldızı Papa Gueye yedek kulübesinden çıkarak iki gol kaydetti. Senegal'in maçlarında toplam 14 gol atıldı; sadece Norveç'in maçlarında daha fazla gol (15) atıldı, bu nedenle Seattle'daki seyirciler eğlenceli bir maç izleyebilir. Ancak, son iki Dünya Kupası eleme maçında sırasıyla İngiltere ve Türkiye gibi Avrupalı rakiplere yenildikleri için, bir Avrupa takımıyla tekrar karşılaşmaktan pek hoşlanmayacaklardır. Teknik direktör Pape Thiaw, dizinden burkulma geçiren ilk tercih edilen kalecisi Edouard Mendy olmadan bu maçı idare etmek zorunda kalacak.

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Belçika'nın Muhtemel İlk 11'i

Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.

Senegal'in Muhtemel İlk 11'i

Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs; Diarra, Gueye, Camara; Mbaye, Sarr, Mané.

Belçika - Senegal maçının önemli istatistikleri

Bir önceki turda attığı gol ve yaptığı asistin ardından Romelu Lukaku, 1966'dan bu yana Dünya Kupası'nda en fazla gol katkısı yapan Belçika oyuncusu oldu (6 gol, 2 asist).

Senegal'den Pape Gueye, grup aşamasının son maçında takımının attığı beş golün üçünde rol oynadı (2 gol, 1 asist) ve bu sayede Dünya Kupası'nda bir Senegal oyuncusu tarafından elde edilen tüm zamanların rekoruna sadece bir gol katkısı uzaklıkta kaldı.

Senegal’in son altı maçının beşinde 3,5’ten fazla gol atıldı.

Senegal, son 12 golünün 10'unu ikinci yarıda attı.

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Belçika’nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).

Defans oyuncuları: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Orta saha oyuncuları: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).

Forvetler: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

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Senegal'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre).

Defans oyuncuları: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Orta saha oyuncuları: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Münih).

Forvetler: Sadio Mane (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Münih), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris St-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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Takım haberleri ve kadrolar

Rudi Garcia, 32'li tur maçı öncesinde Belçika'nın muhtemel kadrosunu henüz açıklamadı ve şu anda Kırmızı Şeytanlar'da herhangi bir sakatlık veya ceza durumu bulunmuyor. Durumda bir değişiklik olması halinde, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Senegal teknik direktörü Pape Thiaw da benzer şekilde muhtemel ilk 11'i henüz açıklamadı; şu aşamada Teranga Aslanları'nda herhangi bir sakatlık veya ceza sorunu bildirilmedi. Maç yaklaştıkça takım haberleri paylaşılmaya devam edecek.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma İstatistikleri

Verilen kayıtlarda Belçika ve Senegal arasındaki önceki karşılaşmalara ilişkin karşılaştırmalı veri bulunmamaktadır. Salı günü Seattle Stadyumu'nda oynanacak 32'li tur maçı, maç ilerledikçe takip edilecektir.

Puan Durumu

Belçika, G Grubu'nu birinci sırada tamamlarken, Senegal ise I Grubu'ndan üçüncü sırada tur atladı.