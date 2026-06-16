Belçika'nın savunma oyuncusu: Mısır'a karşı hoşgörülü davrandık... Salah ve Marmoush'u kontrol altına aldık

Belçika milli takımının savunma oyuncusu Brandon Michele, takımının Mısır karşısında ilk yarıda beklenen performansı sergileyemediğini kabul etti; ancak aynı zamanda, 2026 Dünya Kupası’nda 1-1 berabere biten maçta “Kırmızı Şeytanlar”ın Muhammed Salah ve Ömer Marmuş ikilisinin tehlikesini başarıyla sınırladığını vurguladı.

Mısır Milli Takımı, İmam Aşur'un golüyle öne geçmişti; ancak Belçika, ikinci yarıda skoru eşitledi ve 7. grubun açılış maçından bir puanla ayrıldı.

Maçın ardından FlashScore tarafından aktarılan açıklamalarda Micheli, Belçika milli takımının ilk yarıda mücadelelerde gevşek davrandığını ve bunun da birçok top mücadelesinde Mısırlı oyunculara açık bir üstünlük sağladığını söyledi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “İkili mücadelelerde çok gevşek davrandık ve bunların çoğunu kaybettik. Ayrıca topu kullanma konusunda da dikkatsizdik, bu yüzden maça kendi ritmimizi dayatamadık.”

Club Brugge'nin savunma oyuncusu, Belçika'nın performansının devre arasından sonra belirgin bir şekilde iyileştiğine dikkat çekerek, “İkinci yarıda daha fazla coşku vardı, daha agresif hale geldik ve daha yüksek hızda oynadık” dedi.

Takımı berabere kalmasına rağmen, Micheli, maçın ikinci yarısında sergilenen performansa dayanarak Belçika’nın üç puanı hak ettiğini düşünüyor.

Oyuncu, “Kazanamamamız üzücü, ancak ikinci yarıda sergilediğimiz performansa bakıldığında üç puanı hak ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

Belçikalı oyuncu, Mısır milli takımının yıldızları Muhammed Salah ve Ömer Marmuş ile yaşadığı özel mücadeleden bahsederek, savunma hattının bu iki oyuncunun tehlikesini başarıyla sınırladığını vurguladı.

Oyuncu, “Nathan Ngoy ile birlikte çalışmak harikaydı ve Salah ile Marmoush’a karşı başarılı olduk; ikisinin Mısır’ın performansı üzerindeki etkisi son derece sınırlıydı” diye açıkladı.

Ayrıca şunları ekledi: “Özellikle ikinci yarıda iyi organize olmuştuk ve tüm takım savunma açısından mükemmel bir şekilde pozisyon aldı.”

İstatistiklere göre, Muhammed Salah ve Ömer Marmuş maç boyunca kaleye sadece birer şut atabildi; Micheli bunu, Belçika savunma sisteminin Firavunlar’ın en önemli hücum silahlarını etkisiz hale getirme başarısının bir kanıtı olarak değerlendirdi.

Belçika milli takımı, grup aşamasının ikinci turunda İran ile karşılaşmaya hazırlanırken, Mısır milli takımı ise ikinci tura yükselme yarışında belirleyici olabilecek bir maçta Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

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