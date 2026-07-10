Belçika’nın kilit oyuncusu, İspanya ile oynanacak çeyrek final maçı öncesi hazırlık antrenmanında sakatlandı

Youri Tielemans, İspanya ile oynanacak Dünya Kupası maçı öncesindeki ısınma antrenmanında sakatlandı. Aston Villa’nın orta saha oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar’ın vazgeçilmez isimlerinden biriydi; Hans Vanaken ise Tielemans’ın yerine sahaya çıkacak.

Sporza muhabiri, “Youri Tielemans, doktorlardan biriyle birlikte soyunma odasına doğru giderken biz tam orta dairede duruyorduk” diyor. “Geri döneceğini düşünmüştük, ancak şu anda Hans Vanaken’in A milli takımla ısınma antrenmanı yaptığını görüyoruz.”

"Yani bana öyle geliyor ki o, Tielemans’ın yedeği olacak. Doktor da başını sallayarak oyuncuların yanına geldi. Bu da Tielemans’ın maça yetişemeyeceği anlamına geliyor."

"Nasıl bakarsanız bakın bu büyük bir kayıp," diyor analist Imke Courtois. "Tielemans, sadece Senegal maçında değil, turnuva genelinde gerçekten çok iyi bir performans sergilemişti."

"Yamal, Baena, Cucurella ile çift markaj yapmanız gerekecek... O zaman oraya destek olmak için defansif orta saha oyuncularına güveneceksiniz ve bu konuda Tielemans, Vanaken’e göre biraz daha fazla katkı sağlar."

Wesley Sonck olumlu kalmaya çalışıyor. "Oynamaması üzücü, ama turnuvanın başından beri ekstra oyun gücü için Vanaken’in ilk 11’de yer alması isteniyordu. Ve birdenbire takımda boy avantajı da ortaya çıkıyor," diyor eski Ajax forveti.

İspanya kadrosu: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo, Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena.

Belçika kadrosu: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, De Bruyne, Raskin; Trossard, De Ketelaere, Doku.