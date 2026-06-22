Belçika'nın hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Flaman medyası eleştirel bir tavır sergiledi ve yıkıcı rakamlar açıkladı

Belçika, Pazar akşamı bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı. Mısır’la oynadıkları 1-1’lik beraberliğin ardından Kırmızı Şeytanlar, İran karşısında bu acı tadı silmeyi umuyorlardı, ancak başaramadılar. İkinci grup maçı da 0-0 berabere sonuçlandı; bu durumda aslında tek bir yıldız vardı: Thibaut Courtois.

"Neyse ki hâlâ Thibaut Courtois var. 'El Muro' (Duvar) lakabının hakkını verdi. Mısır maçında olduğu gibi, yine birkaç muhteşem kurtarışa imza attı. En üst seviyede oynayan tek Kırmızı Şeytan," diye yazıyor Het Laatste Nieuws.

Gazeteye göre en büyük hayal kırıklığı, Jérémy Doku’nun yerine oyuna giren Alexis Saelemaekers oldu. AC Milan’ın kanat oyuncusu 3 puan aldı. “Çok az pozisyon yarattı, rakibini nadiren geçebildi. Ve ceza sahasına girdiğinde bile, kritik bölgede genel görüş eksikliği yaşadı.”

Charles De Ketelaere’nin yerine geçen tecrübeli oyuncu Romelu Lukaku da pek bir etki yaratamadı. Kırmızı kart gören Nathan Ngoy ile birlikte Saelemaekers’ten sonra en düşük notu aldı: 4. “Analist Marc Degryse, devre arasında haklı olarak Lukaku’nun değiştirilmesinin daha iyi olacağını söyledi. Sonuçta 73 dakika oynadı, bu herkesin beklediğinden çok daha fazlaydı," diye yazdı yayın organı.

Sonucu bir ‘hayal kırıklığı’ olarak nitelendiren Het Nieuwsblad da neredeyse aynı sonuçlara varıyor. Belçikalı kaleciye 8 puan verildi. “En iyi Belçikalı, ve bu normal değil.” Saelemaekers de Het Nieuwsblad’da pek iyi bir değerlendirme almadı. “Şansı vardı, ama değerlendiremedi. Yaratıcılık yok, dripling yok, katma değer yok.”

Bunun yanı sıra, güney komşularımızın 34 yaşındaki oyun kurucusu Kevin De Bruyne de pek etkileyici olamadı. Napoli'li oyuncunun ikinci yarıdaki biraz daha iyi performansı ona en kötü notu almamasını sağlasa da, 4 notu pek de övünülecek bir şey değil.

"İlk şutunu attı – ama yanına gitti. Birçok başarısız hareketle dolu, sinir bozucu bir ilk yarı geçirdi. İkinci yarıda tehlikeli anlara daha aktif bir şekilde dahil oldu. İrade eksikliği yoktu, ama …"

Belçika, önümüzdeki Cumartesi saat 05.00’da, bir puanla grubun son sırasında yer alan Yeni Zelanda ile son grup maçını oynayacak. Belçika, bir sonraki tura yükselebilmek için iyi bir sonuca ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla Rudi Garcia’nın takımında pek çok şeyin değişmesi gerekecek.