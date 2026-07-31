Uluslararası kariyerine perdeyi indirmesinden günler sonra Senegalli yıldız Sadio Mane, Portekiz'e giderek Nassr kampına katıldı ve tüm dikkatini Roshn Ligi'nin açılış maçında oynanacak Feiha karşılaşmasından önce yeni takımı Nassr'daki görevine yöneltti.

Senegal milli takımı oyuncusu Sadio Mane, takımın yeni 2026-2027 futbol sezonuna hazırlıkları kapsamında Nassr'ın halihazırda Portekiz'de kurduğu kampa katıldı.

Nassr'ın "X" platformundaki resmi hesapları, golcüsünün gelişini kutladı ve varış anına ait fotoğrafları, Mane'nin edindiği ve Nassr taraftarları arasında onun için ayırt edici bir simge haline gelen "Ebu Amine" lakabı altında bir karşılama ifadesiyle birlikte paylaştı.

Mane'nin sarı-lacivertli kampa katılması, Senegal milli takımıyla uluslararası futbolu bırakma kararından bir haftadan kısa bir süre sonra geldi. Oyuncu bu kararı, ülkesinin 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika karşısında elenmesinin ardından açıklamıştı. Mane o dönemde sahalardan uzaklaşmayı düşünmediğini vurgulayarak, tüm çabasını Nassr'daki kariyerine adama arzusuna işaret etmişti.

Nassr'ın Portekiz kampı, sezonun resmi başlangıç düdüğünden önce oynanacak bir dizi hazırlık maçına hazırlanmak üzere takımın yabancı yıldızlarını peş peşe karşılamayı sürdürüyor. Nassr'ın, Suudi Roshn Ligi'ndeki yolculuğuna önümüzdeki ağustos ayının ortasında Feiha karşılaşmasıyla başlaması bekleniyor.