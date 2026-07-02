Belçika’nın geri dönüşünün ardından… Faslı yıldız, Senegalli teknik direktörle alay etti

Faslı yıldız, dün Çarşamba günü Belçika’ya yenilerek 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turundan elenen Senegal’in teknik direktörü Babi Thiao’yla alay etti.

Belçika milli takımı, Çarşamba akşamı ABD’nin Seattle kentindeki stadyumda oynanan 2026 Dünya Kupası 32'li tur maçında Senegal’i 3-2’lik dramatik bir galibiyetle mağlup ederek 16’lı turda yerini garantiledi.

Maç uzatmalara uzadı ve uzatmalarda Yuri Tielemans’ın 120+5. dakikada kazandığı ve kendisi tarafından gole çevrilen penaltı sayesinde “Kırmızı Şeytanlar” son anda galibiyete ulaştı.

"AS" gazetesi, Pyramids FC oyuncusu Muhammed El-Şibi'nin Instagram hesabından paylaştığı bir hikayeyi yayınladı. Hikayede Senegali teknik direktör Pape Thiaw'ın bir fotoğrafı yer alıyordu ve El-Şibi, fotoğrafın altına "Şimdi git ve ağla" yazarak, kahkahadan gözyaşları döken gülen yüz emojisi ekledi.

Mohamed El-Shebi, 2026 Dünya Kupası finallerine hazırlık amacıyla Fas milli takımının ilk kadrosunda yer almıştı. Oyuncu, Salé'deki Muhammed VI Kompleksi'nde başlayan hazırlık kampına katılmış, ancak daha sonra nihai kadrodan çıkarılmıştı.

Mohamed El-Sheibi’nin bu hamlesi yıldırım hızıyla yayıldı. Haberi yayınlayan siteler arasında yer alan Fransız “Foot Mercato” sitesi, yaşananların iki milli takımı karşı karşıya getiren geçen Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili olduğunu doğruladı.