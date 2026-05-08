Belçika - Mısır maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Lumen Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

Dünya Kupası maçlarında Mo Salah ile Kevin De Bruyne arasındaki heyecan verici rekabeti nasıl izleyebilirsiniz?

2026 Dünya Kupası'nda dünya şöhretine ulaşma mücadelesi sürerken, Belçika 15 Haziran 2026'da Seattle'daki Lumen Field'da Mısır ile karşı karşıya gelecek.

Bu grup aşaması karşılaşmasında Belçika, G Grubu’ndaki üstünlüğünü pekiştirmek ve yeni neslinin dünya sahnesine hazır olduğunu kanıtlamak isterken, Mısır ise coşkulu deplasman taraftarlarının desteğiyle turnuvada erken bir sürpriz yaratmayı hedefliyor.

GOAL, Belçika - Mısır maçı biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dahil olmak üzere bilet teminiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Belçika - Mısır maçı ne zaman?

15 Haziran 2026, 12:00Belçika - MısırLumen Field, SeattleBilet

Belçika Dünya Kupası Maçları

21 Haziran 2026Belçika - İranSoFi Stadyumu, Los AngelesBilet
27 Haziran 2026Yeni Zelanda - BelçikaBC Place, VancouverBilet

Mısır Dünya Kupası Maçları

20 Haziran 2026Mısır - Yeni ZelandaBC Place, VancouverBilet
26 Haziran 2026Mısır - İranLumen Field, SeattleBilet

Belçika - Mısır Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil biletlerin mevcudiyeti artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, resmi bilet kotalarının tükendiği yüksek talep gören maçlar için genellikle en iyi seçeneklerdir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Belçika - Mısır Dünya Kupası biletleri ne kadar?

KategoriGrup AşamasıSon 16 - Çeyrek FinalYarı Final ve Final
Kategori 1250 $ - 400 $600 $ - 1.2001.500 $ - 6.730
Kategori 2150 $ - 280 $400 $ - 800 $1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Kategori 460 - 120150 $ - 350 $400 $ - 2.030

Belçika - Mısır maçından ne beklemeli?

Bu maç, açılış haftasının en önemli maçlarından biri olacağa benziyor. Belçika'nın taktiksel esnekliği, Mısır'ın disiplinli savunması ve hızlı geçişleri karşısında zorlu bir sınava tabi tutulacak. 

Seattle önemli bir seyahat merkezi olduğu için, Lumen Field'a şenlikli ve küresel bir enerji getirecek çok sayıda uluslararası taraftarın akını bekleniyor.

En ucuz biletler için Lumen Field'ın üst katlarındaki Kategori 4 koltukları tercih edin. Stadyumun tasarımı, en yüksek noktalardan bile mükemmel görüş açısı sağlıyor ve bu da onu bütçeye önem veren taraftarlar için en iyi mekanlardan biri yapıyor.

