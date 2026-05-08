Belçika - Mısır maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Lumen Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası'nda dünya şöhretine ulaşma mücadelesi sürerken, Belçika 15 Haziran 2026'da Seattle'daki Lumen Field'da Mısır ile karşı karşıya gelecek.

Bu grup aşaması karşılaşmasında Belçika, G Grubu’ndaki üstünlüğünü pekiştirmek ve yeni neslinin dünya sahnesine hazır olduğunu kanıtlamak isterken, Mısır ise coşkulu deplasman taraftarlarının desteğiyle turnuvada erken bir sürpriz yaratmayı hedefliyor. GOAL, Belçika - Mısır maçı biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dahil olmak üzere bilet teminiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sunuyor. Belçika - Mısır Dünya Kupası Biletlerini Rezervasyon Yapın Şimdi Satın Al 2026 Dünya Kupası'nda Belçika - Mısır maçı ne zaman? Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 15 Haziran 2026, 12:00 Belçika - Mısır Lumen Field, Seattle Bilet Belçika Dünya Kupası Maçları Tarih Maç Yer Bilet 15 Haziran 2026 Belçika - Mısır Lumen Field, Seattle Bilet 21 Haziran 2026 Belçika - İran SoFi Stadyumu, Los Angeles Bilet 27 Haziran 2026 Yeni Zelanda - Belçika BC Place, Vancouver Bilet Mısır Dünya Kupası Maçları Tarih Maç Yer Bilet 15 Haziran 2026 Belçika - Mısır Lumen Field, Seattle Bilet 20 Haziran 2026 Mısır - Yeni Zelanda BC Place, Vancouver Bilet 26 Haziran 2026 Mısır - İran Lumen Field, Seattle Bilet Belçika - Mısır Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır? Bugün itibariyle, büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil biletlerin mevcudiyeti artık son derece sınırlıdır. Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir: Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Belçika - Mısır Dünya Kupası biletleri ne kadar?

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Belçika - Mısır maçından ne beklemeli?

Bu maç, açılış haftasının en önemli maçlarından biri olacağa benziyor. Belçika'nın taktiksel esnekliği, Mısır'ın disiplinli savunması ve hızlı geçişleri karşısında zorlu bir sınava tabi tutulacak.

Seattle önemli bir seyahat merkezi olduğu için, Lumen Field'a şenlikli ve küresel bir enerji getirecek çok sayıda uluslararası taraftarın akını bekleniyor.

En ucuz biletler için Lumen Field'ın üst katlarındaki Kategori 4 koltukları tercih edin. Stadyumun tasarımı, en yüksek noktalardan bile mükemmel görüş açısı sağlıyor ve bu da onu bütçeye önem veren taraftarlar için en iyi mekanlardan biri yapıyor.