Belçika milli takımına katıldı… Tuhaf bir hata, İspanya maçının hakemini zor durumda bıraktı

İngiliz hakem Michael Oliver, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya ile Belçika arasında oynanan maçta yaptığı tuhaf bir hata sonrasında kendini utanç verici bir durumda buldu.

Oliver, Cuma günü Los Angeles'taki Sofi Stadyumu'nda, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası çeyrek final turunun ikinci maçı olan İspanya-Belçika karşılaşmasını yönetti.

Maçın 35. dakikasında, İspanya milli takım oyuncusu Dani Olmo, ceza sahası sınırından topu geçmeye çalışırken Michael Oliver ölümcül bir hata yaptı.

Barcelona'nın yıldızı topa yetişmeye çalışırken, kendini Danny Olmo'nun önünü kesen Belçika oyuncularından biriymiş gibi görünen İngiliz hakemle karşı karşıya buldu.

İspanya milli takım oyuncularının itirazları arasında Michael Oliver oyunu derhal durdurmak zorunda kaldı; İngiliz hakem, oyununa devam etmeden önce oyunculardan özür dilemek zorunda kaldı.

Bu, Michael Oliver’ın 2026 Dünya Kupası’nda yönettiği dördüncü maç oldu; daha önce grup aşamasında iki maç ve çeyrek finalde bir maç yönetmişti.