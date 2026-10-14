Belçika Milli Takımı'nda 50 kez forma giyen futbolcunun Jérémy Doku ile Mika Godts arasında net bir tercihi var

Mika Godts, çarşamba akşamı Paris Saint-Germain ile rakibi Jérémy Doku'nun adından söz ettirdiği Manchester City'nin karşısına çıkacak. Belçika futbolunu yakından tanıyan isimler, Sporza'da Belçika millî takımı için ideal sol kanat oyuncusunun kim olduğunu tartışıyor.

"Jérémy harikaydı" diyen yorumcu Filip Joos, Doku'nun pazar günü Liverpool karşısındaki performansını (0-3'lük galibiyet) övdü. "Onun adına sevindim çünkü Belçika'da taraftarlar arasında Godts'un Doku'dan üç kat daha iyi olduğuna dair bir algı oluşmaya başlamıştı. Biraz bekleyin çocuklar."

Belçika millî takımının formasını 50 kez giyen eski futbolcu Gert Verheyen'in tercihi de açıkça Doku'dan yana. "Millî takımdaki sol kanat pozisyonu Doku'nun değil mi? Başka biri oynamak istiyorsa sağda oynamalı. Artık bu noktaya geldik."

Verheyen, Godts'un kısa süre önce Uluslar Ligi'ndeki performanslarını da beğendiğini vurguladı. Club Brugge'ün eski gol kralı, "Godts'la tanışmamızın hoş bir deneyim olduğunu söyleyebiliriz. İyi iş çıkardı" dedi.

Verheyen'in Godts'ta özellikle beğendiği özellik, eski Ajax oyuncusunun kanatta ısrarla denemeye devam etmesi. "Türkiye karşısında birçok denemesi başarısız oldu ama denemeyi sürdürdü. Bunu harika buldum."

Ancak hemen şunu da ekledi: "Fakat geçen hafta sonu Fransa'da tam da bu özelliği yüzünden eleştirildi. Çok fazla top kaybetti ve Paris'te buna alışık değiller. Orada bunu kabullenmekte zorlanıyorlar."

Verheyen, Doku'nun sol kanatta ciddi bir rekabetle karşı karşıya olduğunu biliyor. Leandro Trossard ve Dodi Lukébakio da orada oynayabiliyor. Belçika millî takımını yakından takip eden Verheyen, "Ama sol kanat Doku'nun" dedi.