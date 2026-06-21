Belçika medyası yeni hayal kırıklığının ardından sert eleştirilerde bulundu: 'Trump'ın ardından Belçika da İran konusunda yanılıyor'

Belçika, Pazar günü İran’la oynadığı maçta (0-0) ikinci Dünya Kupası karşılaşmasını da kazanamadı ve eleme turuna yükselebilmek için Yeni Zelanda karşısında üç puan alması gerekiyor. Het Nieuwsblad ve Sporza, Kırmızı Şeytanlar’a karşı oldukça eleştirel bir tutum sergiliyor.

Belçika, Dünya Kupası kura çekiminde Mısır, İran ve Yeni Zelanda gibi rakiplerle eşleşerek kağıt üzerinde son derece şanslı bir grup çekmişti. Mısır (1-1) ve şimdi de İran ile berabere kalan teknik direktör Rudi García’nın takımı büyük baskı altında ve 27 Haziran’da Yeni Zelanda’yı yenmek zorunda.

Het Nieuwsblad gazetesi, “Hollywood’da çekilmiş kötü bir B sınıfı film” diye yazıyor. “Kırmızı Şeytanlar, Los Angeles’ta İran karşısında yine 0-0’dan öteye gidemedi. Bir korku senaryosu yaşandı: Lukaku ve De Bruyne ritimlerini kaybetti, Doku oyundan çıktı ve Ngoy kırmızı kart gördü.”

"Belçikalılar, Cumartesi günü Yeni Zelanda ile oynayacakları ölüm kalım maçında turu geçmek zorundalar. Kim bunu tahmin edebilirdi ki? İran karşısında bile insan bazen yanılabilir. Öyle değil mi, Donald?", diyor gazete, ABD Başkanı Trump’a ve Orta Doğu’daki savaşa atıfta bulunarak.

"İran milleti, bazılarının beklediğinden daha dirençli ve çok daha azimli. Belçikalılar da – en azından sportif açıdan – İranlıları hafife aldı. Son çeyrekte Nathan Ngoy’un kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi kalan Belçika, ofsayt golüyle golü en çok yakalayan İran karşısında çok az fırsat yaratabildi."

"Kırmızı Şeytanlar’ın burada, Los Angeles’ta ‘Kırık Hayaller Bulvarı’nda yürümemesi için dikkatli olmak gerekiyordu. Her şeyin altüst olabileceği türden bir maç gibi görünüyordu. İran özellikle duran toplar ve kontra atakları bekliyordu," diye yazan Het Nieuwsblad, eleştirilerini Thomas Meunier’e yöneltiyor.

"Meunier, birden fazla kez ikili mücadelede yenildi ve Khanaani’nin kaleye şut attığı anda, Belçika’yı ayakta tutmak için Courtois’nın muazzam bir kurtarış yapması gerekti. Tribünde, Kevin De Bruyne’nin çocukları neredeyse izlemeye cesaret edemiyordu. Stres boğazlarından çıkıyordu."

Sporza, Belçika’nın aniden zor bir duruma düştüğünü belirtiyor. “Kırmızı Şeytanlar, Dünya Kupası’ndaki ikinci maçlarında da galip gelemediler. İran’ın sert direnişi karşısında Belçikalılar dişlerini gıcırdattılar ve birkaç kez ucuz kurtuldular, ta ki Nathan Ngoy acil freni çekip kırmızı kart görene kadar.”

"On kişi kalmışken, (zayıf da olsa) bir son dakika hücumu düzenlendi. Sonuç alınamadı, ancak sonuçları oldu. 0-0'lık beraberliğin ardından Şeytanlar, gruptaki kaderlerini kontrol etme şansını giderek yitiriyor." Mısır ve Yeni Zelanda saat 03.00'te karşı karşıya gelecek. Bu maçın galibi grupta liderliğe yükselecek.

"Los Angeles’taki stadyum DJ’i zamanlamayı iyi yakaladı. İlk su molası sırasında Bon Jovi’nin ‘Living on a Prayer’ şarkısı yüzlerce hoparlörden gümbür gümbür çaldı. Melekler Şehri’nde, birkaç dakika önce VAR, Kırmızı Şeytanlar’ın kurtarıcı meleği olmuştu."

"Neredeyse çocukça bir şekilde, İran’ın bir serbest vuruşta sergilediği önceden prova edilmiş numaraya kanmışlardı. 80 milyon piksellik muhteşem ekranda, Şeytanlar’ın birbirlerine küfrettikleri görülüyordu. Neyse ki Taremi’nin poposu, Şeytanlar’ın bu Dünya Kupası’nda tekrar geriye düşmesini engelledi."

Böylece Belçika, Taremi’nin geçersiz sayılan golünden yararlanamadı ve grup birincisi olma şansı oldukça zayıf görünüyor. Grup birincisi, teorik olarak Çekya ile eşleşecek ve bir sonraki turda ise ABD ya da Bosna-Hersek ile karşılaşacak.

Grubun ikincisi, sanal olarak Avustralya ile karşılaşacak ve bu maçın galibi muhtemelen son dünya şampiyonu Arjantin ile karşılaşmak zorunda kalacak. Kısacası, İran ile oynanan beraberlik, Belçika’nın turnuva seyrini de büyük ölçüde etkileyecek gibi görünüyor.