Belçika medyası, Mika Godts'un milli takımda ilk on birde yer alması konusunda hemfikir

Belçika ve Meksika arasındaki maçın (1-1) ertesi günü, Belçika gazeteleri Mika Godts'un ilk 11'de yer alması konusunda tamamen hemfikir. Ajax'ın forveti, Salı gecesi Çarşamba sabahına karşı Kırmızı Şeytanlar'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Godts ilk 11'de yer aldı ve Kevin De Bruyne, Axel Witsel ve Lois Openda gibi isimlerin yanında yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. 63. dakikada sol kanat oyuncusu, Jeremy Doku'nun yerine oyundan alındı.

Belçika, oldukça sönük geçen bir hazırlık maçı oynadı. Maçın 18. dakikasında Meksika, eski Ajax oyuncusu Jorge Sánchez'in golüyle skoru açtı. Belçika, soyunma odasından hırslı bir şekilde çıktı ve ikinci yarı başlar başlamaz 1-1'i yakaladı. Dodi Lukebakio sağ kanattan içeriye doğru girdi ve sol ayağıyla topu uzak köşeye güzel bir vuruşla gönderdi.

Belçika medyası, Godts'un rolünün çok sınırlı olduğu sonucuna vardı. Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen ve Het Belang van Limburg gibi yayınların ortak değerlendirmesinde Godts, 4'ten fazla not alamadı.

“Mika Godts birkaç kez rakibini geçmeye çalıştı, ancak çoğu kez topu kaybetti. ABD maçındaki iyi performansını bu maçta tekrarlayamadı” diye yazıyor medya.

Het Laatste Nieuws'in maç raporundan da Godts'ın performansının pek sevinç yaratmadığı anlaşılıyor. Gazete, 33. dakikada "Godts'ın kendi yarı sahasında yaptığı başarısız bir dripling, Meksika'ya yeni bir fırsat yarattı" diye belirtiyor.

Ayrıca De Standaard gazetesi, analizinde Godts hakkında pek de olumlu bir tavır sergilemiyor. “Ajax’ın kanat oyuncusu birkaç kez tipik Hollanda tarzında top sürmeye çalıştı, ancak rakibi Jorge Sánchez’i geçemedi. Kevin De Bruyne’nin açtığı boşluğu değerlendirerek Maxim De Cuyper’e tek vuruşta pas attığı bir pozisyonda ise iyi bir iş çıkardı. Ancak De Cuyper’in şutu kaleyi ıskaladı.”