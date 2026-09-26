Belçika medyası Mark van Bommel konusunda oybirliğiyle övgü dolu: “Hollanda’da kıskanıyorlar!”

Mark van Bommel, İtalya'ya karşı kazanılan Uluslar Ligi maçının (0-2) ardından o ülkedeki basında çıkan haberlere göre Belçika'da derin bir etki bıraktı.

Cuma akşamı Van Bommel, ilk kez Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak saha kenarında yer aldı. Romelu Lukaku'yu maça yedek başlatmayı tercih etti, ancak Mika Godts'a ilk 11'de şans verdi.

Ajax'ın eski forveti, bu güveni hemen müthiş bir golle karşılıksız bırakmadı. Daha sonra Belçika'nın ikinci golüne imza atan isim Dodi Lukebakio oldu.

Belçika'da Kırmızı Şeytanlar'ın oyununa övgüler yağdı. Sporza, eski PSV ve Royal Antwerp teknik direktörünü yalnızca dört gün içinde yarattığı büyük etki nedeniyle övdü.

“Umut verici bir başlangıç. Van Bommel dönemi büyük bir patlamayla başladı. Teknik direktör, ateşten sınavında kimlik istedi ve bunu aldı. Açıkçası, daha sadece birkaç antrenman gününün ardından bu gerçekten etkileyici”, ifadeleri o gazetede yer aldı.

Het Nieuwsblad da aynı şekilde coşkuluydu. “Belçika, İtalya'yı adeta ezip geçti. Van Bommel yönetiminde çok güzel bir ilk maç izledik. Gianluigi Donnarumma olmasaydı skor daha da farklı olurdu”, diye yazdı gazete.

Valon basını da milli takımın ortaya koyduğu oyundan son derece memnun kaldı. Sudinfo: “Van Bommel ilk maçını çok iyi yönetti. Belçika, İtalya'yı tamamen kontrolü altına aldı.”

VTM yayınında ayrıca Hollanda ile de kısa bir kıyaslama yapıldı. “Çatılar uçtu gitti. Şeytanlar çok iyiydi. Hollanda'da ise insanlar biraz kıskanç ve iştahla izledi. Burada Hollanda Milli Takımı'na göre daha fazla hayat vardı”, dedi yorumcu.