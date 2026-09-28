Belçika’da şimdiden Mark van Bommel’e tam anlamıyla ikna olunmuş gibi görünüyor. Hollandalı teknik adam, Kırmızı Şeytanlar’ın başındaki ikinci maçında Fransa’ya 1-0 yenildi, ancak buna rağmen Belçika medyası takımın ortaya koyduğu görüntü karşısında adeta övgü yağdırdı.

Geçen hafta İtalya karşısında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından, Belçikalılar için pazartesi akşamı da uzun süre yeniden bir sonuç çıkacak gibi görünüyordu. Ancak Michael Olise, bitime kısa süre kala maçın tek golünü attı. Bu, Van Bommel için bir hayal kırıklığı olsa da övgü almaya devam ediyor.

Het Laatste Nieuws, Van Bommel’in milli takım teknik direktörü olarak çıktığı ilk iki maçın ardından şu sonuca vardı: “Mark van Bommel yönetimindeki ilk iki milli maçtan sonra bir tespit: Stada zamanında gelin. Ya da koltuğunuza hazır şekilde oturun, çünkü ilk saniyeden itibaren ‘gaza basılıyor’ - rakip kim olursa olsun.”

“Mark van Bommel’de güzel olan şey, etkilenmiyor olması. Fransa teknik açıdan ne kadar üstün görünürse görünsün, onların oyun kurulumunda Belçika orta sahada durdu. Adam adama. İki yıl önce Belçika temkinlilik ve korkuyla öne çıkıyordu, ama şimdi takım en azından cesaret gösterdi. Sığınağa çekilmedi. Kum torbalarıyla dolu bir savunma duvarı da örmedi. Ya da beşli savunmaya geçmedi. Aksine.”

İki maçın ardından, Van Bommel’e tam anlamıyla hayran kalınmış gibi görünüyor. HLN, “Milletin kalbini böyle kazanırsınız. Pazartesi akşamı Brüksel Çevre Yolu’ndaki trafik çilesini bunun için göze alırsınız. Ya da çocukken istisnai olarak biraz daha geç yatarsınız - bir kereden bir şey olmaz değil mi anne ve baba? Her şey kusursuz muydu? Hayır. Ama Kırmızı Şeytanlar eğlendirdi. Gözdağı karşısında sinmediler” ifadelerini kullandı.

de Standaard da buna şu sözleri ekledi: “Tıklım tıklım dolu Kral Baudouin Stadyumu’nda Kırmızı Şeytanlar, teknik direktör Mark van Bommel’in kendilerinden istediği şeyi tam olarak yaptı: Açık oynayarak, kendi şanslarına tamamen inanarak rakibe baskı kurdular.”

Het Nieuwsblad ise, “Mark van Bommel için ilk yenilgi. Yine de teknik direktör seyirciyi kendi tarafına çekmeyi başardı” diye yazdı. “Mark van Bommel’in milli takım teknik direktörü olarak göreve getirilmesi gerçekten bir şeyleri harekete geçirdi: Kırmızı Şeytanlar’ın üzerine iyi bir Hollanda sosu döküldü.”

Van Bommel’in kendisi de memnuniyetsiz değildi. “Çocuklara, onlara hiçbir şey söyleyemeyeceğimi söyledim. Oyun tarzımızı ne kadar çabuk benimsediklerini görürseniz, bunu çok iyi yapıyorlar. Kazanıp kazanmamayı belirleyen şey detaylar. Dünya Kupası’nda da durum böyleydi. Ama doğru yoldayız. Bir yandan memnunum, diğer yandan bu maçı kaybediyorsunuz.”