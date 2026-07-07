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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Belçika karşısında yaşanan Trump olayıyla ilgili şok edici bir rakam

ABD - Belçika
ABD
Belçika
Dünya Kupası
F. Balogun
ABD
Belçika

Ev sahibi takımın sönük performansı

İstatistikler, ABD milli takım oyuncusu Fularin Balugun ile ilgili dikkat çekici bir çelişkiyi ortaya çıkardı. Balugun, ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahalesi sonucu oyuncunun 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile oynanacak maça katılmasıyla ilgili tartışmaların ardından son günlerde manşetlere taşınmıştı.

ABD Başkanı, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile temasa geçtiğini ve Balogun’un bir önceki maçta gördüğü kırmızı kartın yeniden değerlendirilmesini talep ettiğini doğrulamıştı; nitekim kart kaldırıldı ve oyuncu Belçika maçında forma giydi.

Opta verilerine göre, Balugon, ABD-Belçika maçının ilk yarısında topa sadece 10 kez dokunarak, ilk yarıda sahada yer alan tüm oyuncular arasında en az top dokunuşu kaydeden isim oldu.

Belçika, maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

11 Haziran'da başlayan ve 19 Temmuz'da sona erecek olan 2026 Dünya Kupası'na ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapıyor.

Kanada, Fas’a 3-0 yenilerek turnuvadan 32’li turda elendi; Meksika da İngiltere’ye 3-2 yenilerek aynı turda turnuvadan ayrıldı.

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