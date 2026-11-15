İtalya’nın Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükselmesi için Brüksel’de alacağı bir beraberlik yeterliydi. Ancak Belçika’ya 4-1 yenilince A1 Grubu’nda birincilikten üçüncülüğe geriledi.

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Francesco Pio Esposito, Michael Kayode'nin ortasına uzanıp topu ağlara göndererek 11. dakikada İtalya'yı öne geçirdi ve 15 millî maçındaki 10. golünü attı. Ancak üstünlük uzun sürmedi. Maxim De Cuyper 15. dakikada eşitliği sağladı, Nathan Ngoy 22. dakikada bir korneri gole çevirdi, Jeremy Doku ise 26. dakikada İtalya savunmasının arasından geçerek skoru 3-1'e getirdi. Charles De Ketelaere, Belçika'nın üç golünden ikisinin hazırlayıcısıydı.

Gianluigi Donnarumma yaptığı kurtarışlarla farkın daha da açılmasını önledi. De Ketelaere de direğe takıldı, ancak Diego Moreira 80. dakikada dördüncü golü attı. VAR'ın Nicolas Raskin'in elle oynadığını tespit etmesinin ardından Pio Esposito, uzatma dakikalarında farkı azaltma fırsatı buldu. Senne Lammens ise penaltıyı kurtardı.

Belçika maçı, İtalya'nın 12 şutuna karşılık 22 şutla tamamladı ve grup lideri Fransa ile birlikte tur atladı. İtalya ise üçüncü sırada bitirmesine rağmen küme düşmekten kurtuldu.

Kral Baudouin Stadyumu'ndaki maçın ardından İtalya oyuncularının performans notları şöyle...

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Kaleci ve savunma

Gianluigi Donnarumma (6/10): Skorun daha da ağırlaşmasını önlemek için altı kurtarış yaptı. Kevin De Bruyne'yi üç kez durdurdu; bunlardan biri, 43. dakikada topu direğe çeldiği müthiş kurtarıştı. Doku'nun sert şutunu da çıkardı. Gollerde yapabileceği fazla bir şey yoktu, ancak 81. dakikada itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

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Michael Kayode (6/10): Pio Esposito'nun açılış golünde ortayı yaptı ve maçın başlarında uzun taç atışlarıyla sorun yarattı. Ancak gecenin büyük bölümünü Doku'yu durdurmaya çalışarak geçirdi ve Manchester City kanat oyuncusuna karşı üç faul yaptı.

Giorgio Scalvini (6/10): İlk yarıda Kayode'ye Doku karşısında yardım etti, ancak 51. dakikada kanat oyuncusunu düşürdüğü için sarı kart gören ikinci İtalya oyuncusu oldu. Mancini gol arayışına girince 62. dakikada yerini Alphadjo Cisse'ye bıraktı.

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Alessandro Bastoni (6/10): İtalya'nın maçın başında sol kanattan kurduğu baskıya destek vermek için ileri çıktı. İkinci yarının ortalarında ceza sahasında De Cuyper ile mücadelesinin ardından Belçika penaltı bekledi, ancak ne hakem ne de VAR müdahale etti. Bastoni daha sonra De Ketelaere'nin ortasını, fırsat kollayan Doku'ya ulaşmadan uzaklaştırdı.

Riccardo Calafiori (5/10): İtalya'nın ilk bölümdeki en iyi fırsatlarından birinde Nicolo Fagioli'ye şut imkânı hazırladı, ancak Belçika'nın beraberlik golü, Timothy Castagne'nin onun kanadından çıkardığı pasla geldi. İkinci yarının başlarında De Ketelaere'nin kafa vuruşuyla direğe takıldığı pozisyonun kornerine de sebep oldu.

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Orta saha

Nicolo Barella (6/10): Uzun süre rakibi karşısında zorlanan orta sahada çok çalıştı. 78. dakikada Moreira'nın tehlikeli ortasına müdahale etmek için geriye koşarak kritik bir top kesti. 90 dakika sahada kaldı, ancak İtalya'nın maça dönmesini sağlayamadı.

Sandro Tonali (6/10): İtalya'nın hücumda yaratıcılık sağlayan oyuncularından biriydi. İlk yarının bitimine az kala Niccolo Pisilli'nin kafa vuruşuna dönüşen ortayı yaptı, ikinci yarının başlarında da Federico Dimarco'ya şut fırsatı hazırladı. İlk yarının uzatma dakikalarında Doku'nun kontra atağını durdurduğu için sarı kart gördü ve 62. dakikada yerini Marco Palestra'ya bıraktı.

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Nicolo Fagioli (6/10): Sol kanattan gelişen güzel bir atağın ardından yedinci dakikada Lammens'i kurtarışa zorladı. Ancak Belçika'nın 11 dakikada üç gol atmasıyla İtalya orta sahadaki kontrolü kaybetti. Devre arasında yerini Issa Doumbia'ya bıraktı.

Hücum

Francesco Pio Esposito (7/10): Kayode'nin yön değiştiren ortasına uzanıp topu üst köşeye göndererek maçın ilk golünü attı. Bu, Uluslar Ligi serüvenindeki beşinci golüydü. İkinci yarının başlarında yeniden boş alan bulmaya yaklaştı, ancak Youri Tielemans araya girdi. Uzatma dakikalarındaki penaltısını ise Lammens kurtardı.

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Niccolo Pisilli (6/10): İtalya'nın ilk yarıdaki en iyi iki fırsatını yakaladı. Fagioli'nin şutunun hemen ardından yakın mesafeden Lammens'i kurtarışa zorladı, devre arasından hemen önce de Tonali'nin ortasında kafa vuruşuyla topu az farkla dışarı gönderdi. Devre arasında yerini Dimarco'ya bıraktı.

Luca Koleosho (6/10): Maçın ilk bölümünde hareketliydi ve ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra Doumbia'nın vole vuruşuna dönüşen ortayı yaptı. Ancak Belçika kontrolü ele geçirince etkili olmakta zorlandı. 76. dakikada yerini Antonio Vergara'ya bıraktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Issa Doumbia (6/10): Devre arasında Fagioli'nin yerine oyuna girdi ve bir dakika içinde çektiği vole, savunmaya çarpıp dışarı çıktı. Son bölümde dar açıdan çektiği şut üstten auta gitti. Dimarco'nun akıllıca topuk pasının ardından attığı gol ise ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Federico Dimarco (6/10): Devre arasında Pisilli'nin yerine girdi ve ikinci yarının başlarında iki şutu engellendi. Sol kanatta hem Moreira hem de De Ketelaere karşısında zorlandı, ancak uzatma dakikalarında Doumbia'nın geçersiz sayılan golünün hazırlayıcısı oldu.

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Alphadjo Cisse (6/10): Scalvini'nin yerine girerek A millî takımdaki ilk maçına çıktı. Palestra'nın ortasında kafa vuruşuyla topu az farkla dışarı gönderdi. Ceza sahası dışından çektiği şut Raskin'in koluna çarptı ve Pio Esposito'nun kaçırdığı penaltı kazanıldı.

Marco Palestra (6/10): 62. dakikada Tonali'nin yerine girdi ve İtalya'nın daha etkili yedeklerinden biri oldu. Vergara'nın engellenen şutuna pozisyon hazırladı ve Cisse'nin kafa vuruşunda ortayı yaptı.

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Antonio Vergara (6/10): 76. dakikada Koleosho'nun yerine oyuna girdi. Kısa süre sonra şutu engellendi ve penaltıya yol açan son bölümdeki pozisyonda Cisse'ye pası verdi.

Roberto Mancini (4/10): Takımına beraberlik yetiyordu, ancak tek gollük üstünlüğünü 15 dakika içinde kaybetmesini izledi. Sakat Davide Frattesi ve Nicolo Cambiaghi'den yoksundu. Devre arasında ve maçın birinci saati dolarken yaptığı değişiklikler baskıyı artırdı, ancak takımı geri dönüş yapmaya hiç yaklaşamadı.