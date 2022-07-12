Belçika Kadın Millî Futbol Takımı hakkında bilmeniz gereken her şey: En önemli oyuncuları, katıldığı turnuvalar, başarıları ve daha fazlası

Belçikalı kadın futbolcuların, futboldaki başarılarını inceleyelim.

FIFA Kadınlar Dünya Sıralamasında 28. sırada bulunan Belçika kadın milli futbol takımı 2016 senesine kadar hiçbir uluslararası turnuvaya katılabilme başarısını elde edememiştir.

30 Mayıs 1976 tarihinde ilk resmi maçını Fransa’ya karşı oynayan Belçika kadın milli futbol takımı, bu tarihten sonra Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu’na bağlı olarak çalışmalarına devam etti.

Belçika Kadın Millî Futbol Takımı katıldığı turnuvalar

Belçika kadın milli futbol takımı ilk olarak 1984 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası elemelerine katıldı. Danimarka, Hollanda ve Batı Almanya’nın yer aldığı grupta sonuncu oldular.

1987 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası elemelerinde ise Fransa, Hollanda ve İsveç’in bulunduğu grupta yeniden sonuncu olarak şampiyona katılma hakkını kaybettiler.

1990–2011 seneleri arasında çok kötü sonuçlar alan Belçika kadın milli takımı, hiçbir şampiyonaya katılmaya hak kazanamadı.

2011'de Ives Serneels’in takımın başına geçmesiyle çıkışa geçen ekip, Belçika’nın Kırmızı Alevleri lakabıyla başarı aramaya devam etti. Portekiz’de düzenlenen uluslararası çapta en prestijli kadın futbol turnuvalarından biri olan 2016 Algarve Kupası'na davet edildiler. Bu kupada 8 takım arasından 5. oldular.

UEFA Kadınlar Euro 2017 grup aşamasında Danimarka, Hollanda ve İngiltere’nin bulunduğu grupta 3. olsalar da grup aşamasına kalmaları onlar için çok önemliydi.

2019 UEFA Kadınlar Dünya kupası elemelerinde en iyi 2.ler kontejyanından play-offlara kalsa da İsveç’i mağlup edemedi.

Belçika Kadın Millî Futbol Takımı başarıları

Belçika'nın en farklı galibiyeti 25 Kasım 2021'de Ermenistan'a karşı kazandığı 19-0'lık galibiyet olarak tarihe geçti.

Belçika'nın en yüksek FIFA sıralaması ise Aralık 2019’daki kriterlere göre 17.’lik oldu.

2019 Kıbrıs Kupası’nda elde ettikleri üçüncülükten sonra takımın en önemli başarısı ise 2022 Pinatar Kupası’nda finalde Rusya’yı yenerek elde ettikleri şampiyonluk.

Belçika Kadın Millî Futbol Takımı en önemli oyuncuları

Janice Cayman Belçika kadın milli futbol tarihinin ve günümüz Belçika kadın milli futbol takımının en önemli oyuncusu konumunda.

Janice Cayman 126 maç ile en çok Belçika forması giyen kadın futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. 126 maça 47 gol eşlik ediyor.

Tessa Wullaert ise Belçika kadın milli futbol takımının en golcü oyuncusunu unvanını elinde bulunduruyor. Çıktığı 109 maçta 67 gol kaydeden Tessa Wullaert, Belçika’nın Kırmızı Alevlerinin en önemli hücum oyuncusu konumunda.

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