Belçika iyi bir örnek teşkil ediyor ve Dünya Kupası'ndaki rakibi Hollanda milli takımını tamamen rezil ediyor

Belçika, Cumartesi öğleden sonra Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçını büyük bir rahatlıkla kazandı. Brüksel'de, Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımının rakibi olacak Tunus, 5-0 mağlup edildi.

Kırmızı Şeytanlar ilk yarıda üstünlük kurdu, ancak ilk büyük fırsatı Tunus yakaladı. Standart bir pozisyondan top Omar Rekik'in ayaklarına düştü, ancak o şutu çok üstten dışarı attı.

Bundan sonra maç tek yönlü bir hal aldı. Belçika, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne ve Brandon Mechele ile tehlikeli ataklar geliştirdi, ancak ilk golün gelmesi için 28. dakikayı beklemek gerekti. Jérémy Doku soğukkanlılığını korudu ve tamamen boşta kalan Trossard'ın golü atmasını sağladı: 1-0.

Tunus, ilk yarıyı bu skorla kapatabildiği için şanslı sayılabilirdi, ancak ikinci yarıda skor daha da arttı. Youri Tielemans'ın ortasını Charles De Ketelaere muhteşem bir kafa vuruşuyla gole çevirdi.

Bununla da kalmadı, çünkü De Bruyne de golcü listesine adını yazdırdı. Birkaç dakika önce Tunus adına Ismael Gharbi ikinci sarı kartını gördükten sonra, De Bruyne on altı metrenin kenarında Doku'dan topu aldı ve soğukkanlılıkla golü attı: 3-0.

Tunus, bir kişi eksik kalınca artık hiçbir şey yapamadı. Dodi Lukebakio maçın bitimine beş dakika kala skoru 4-0'a getirdi, ardından Nicolas Raskin skoru 5-0'a belirledi.

Böylece Belçika, G Grubu'nda Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile karşılaşacağı Dünya Kupası'na moralli bir şekilde gidiyor. Tunus ise F Grubu'nda Hollanda milli takımının rakibi olacak: bu maç 25-26 Haziran gecesi Kansas City'de oynanacak.