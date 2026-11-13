Belçika-İtalya UEFA Uluslar Ligi A maçı öncesi
Belçika, 15 Kasım Pazar günü Brüksel'deki Koning Boudewijnstadion'da İtalya'yı ağırlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Grubu 1. Grup'taki mücadele, iki takımın da çeyrek final şansı açısından önem taşıyor. Maç EST ile 15.45'te, GMT ile 19.45'te başlayacak.
İstikrarsız bir dönemin ardından Belçika üçüncü sırada
Belçika, turnuva boyunca istikrarsız bir performans sergilemesinin ardından bu maça grupta üçüncü sırada çıkıyor. Mark van Bommel'in ekibi, Fransa'ya 4-1 yenildikten sonra Türkiye'yi 2-1 mağlup ederek yarışta kalmayı başardı. Galibiyeti getiren goller ilk yarıda Kevin De Bruyne ve Charles de Ketelaere'den geldi.
İtalya, Mancini yönetiminde gelişim gösterdi
Türkiye ve Fransa karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetlerin ardından İtalya, ikinci sırada ve moralli bir şekilde Brüksel'e geliyor. Inter Milan forveti Pio Esposito, Türkiye'ye attığı golün ardından Fransa karşısında da iki kez fileleri havalandırdı.
Geleceğe odaklanan İtalya teknik direktörü Mancini, bu dönemde Chelsea'den Marco Palestra ve Como'nun oyun kurucusu Mattia Liberali'nin de aralarında bulunduğu gelecek vadeden genç oyunculara deneyim kazanma fırsatı verdi.
Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri
- Jeremy Doku'nun sakatlıktan dönmesi, Belçika'nın hücum seçeneklerini artırıyor.
- AC Milan'ın 20 yaşındaki dikkat çeken oyuncusu Alphadjo Cisse, bu sezon Serie A'da sekiz gol attı ve A millî takımda ilk kez süre almak için fırsat kolluyor.
- Belçika, evindeki son yedi maçın beşinde gol yemedi.
- İtalya'nın eleme aşamasına yükselmesi için beraberlik yeterli.
Takım haberleri ve kadrolar
Belçika vs İtalya Muhtemel kadrolar
Teknik direktör
- M. van Bommel