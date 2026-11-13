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UEFA Nations League A
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Belçika-İtalya UEFA Uluslar Ligi A Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Belçika - İtalya
Belçika
İtalya
UEFA Nations League A
K. De Bruyne

UEFA Uluslar Ligi A’da Belçika ile İtalya arasında oynanacak ve canlı takip edilecek maça dair bilmeniz gereken her şeyi içeren ön değerlendirme.

Belçika-İtalya UEFA Uluslar Ligi A maçı öncesi

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UEFA Nations League A - Hafta 6
Koning Boudewijnstadion

Belçika, 15 Kasım Pazar günü Brüksel'deki Koning Boudewijnstadion'da İtalya'yı ağırlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Grubu 1. Grup'taki mücadele, iki takımın da çeyrek final şansı açısından önem taşıyor. Maç EST ile 15.45'te, GMT ile 19.45'te başlayacak.

İstikrarsız bir dönemin ardından Belçika üçüncü sırada

Belçika, turnuva boyunca istikrarsız bir performans sergilemesinin ardından bu maça grupta üçüncü sırada çıkıyor. Mark van Bommel'in ekibi, Fransa'ya 4-1 yenildikten sonra Türkiye'yi 2-1 mağlup ederek yarışta kalmayı başardı. Galibiyeti getiren goller ilk yarıda Kevin De Bruyne ve Charles de Ketelaere'den geldi.

SOCCER NATIONS LEAGUE TURKEY VS RED DEVILSGetty Images

İtalya, Mancini yönetiminde gelişim gösterdi

Türkiye ve Fransa karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetlerin ardından İtalya, ikinci sırada ve moralli bir şekilde Brüksel'e geliyor. Inter Milan forveti Pio Esposito, Türkiye'ye attığı golün ardından Fransa karşısında da iki kez fileleri havalandırdı.

Geleceğe odaklanan İtalya teknik direktörü Mancini, bu dönemde Chelsea'den Marco Palestra ve Como'nun oyun kurucusu Mattia Liberali'nin de aralarında bulunduğu gelecek vadeden genç oyunculara deneyim kazanma fırsatı verdi.

Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Jeremy Doku'nun sakatlıktan dönmesi, Belçika'nın hücum seçeneklerini artırıyor.
  • AC Milan'ın 20 yaşındaki dikkat çeken oyuncusu Alphadjo Cisse, bu sezon Serie A'da sekiz gol attı ve A millî takımda ilk kez süre almak için fırsat kolluyor.
  • Belçika, evindeki son yedi maçın beşinde gol yemedi.
  • İtalya'nın eleme aşamasına yükselmesi için beraberlik yeterli.

Takım haberleri ve kadrolar

Belçika vs İtalya Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • M. van Bommel

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