Belçika, geçiş oyununda bulduğu boşlukları ve Charles De Ketelaere'nin yaratıcı oyundaki isabetli katkılarını değerlendirerek İtalya'yı 4-1 mağlup etti. Konuk ekip erken öne geçmesine rağmen Mark van Bommel'in taktik düzeni, İtalya'nın savunma yapısını sistematik biçimde dağıttı.

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Bu UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının taktik hikâyesini, kontrol ile kaos arasındaki karşıtlık şekillendirdi. Van Bommel maça net bir planla çıktı: Belçika'nın kanatlardaki etkili oyuncularını kullanmak ve topun sık el değiştirdiği anlarda İtalya'nın teknik orta sahasını devre dışı bırakmak. İtalya üstün topa sahip olma oranıyla tempoyu belirlemeye çalışırken Belçika, doğrudan hücuma ve hızlı kontra ataklara odaklandı. Hedefi, İtalyan beklerin ileri çıkmasıyla arkalarında bıraktığı boşlukları değerlendirmekti.

Roberto Mancini ise topa sahipken 3-2-5'e dönüşen akışkan bir 4-3-3 sistemi kullanmayı ve topu elinde tutarak Brüksel'deki seyircinin etkisini kırmayı amaçladı. İtalya'nın taktik hedefi, Pio Esposito'yu Belçikalı stoperlerle karşı karşıya bırakırken Nicolo Barella ve Sandro Tonali aracılığıyla iç koridorlarda sayısal üstünlük sağlamaktı. Ancak hücumda geniş bir yerleşim benimseme konusundaki bu ısrar, Belçika'nın baskı altında daha dirençli bir yapı sergilemesiyle sonunda İtalya'nın aleyhine işledi.

Belçika'nın taktik düzeni

Van Bommel, büyük bir taktik disiplinle uygulanan 4-2-3-1 dizilişini tercih etti. Savunma bloğu kompakt kaldı ve genellikle orta alanda baskı uyguladı. Baskı, ancak İtalya'dan Nicolo Fagioli veya Alessandro Bastoni topu sürerek orta saha çizgisini geçmeye çalıştığında yoğunlaştı. Youri Tielemans ve Romeo Lavia'dan oluşan iki kişilik orta saha hattı kilit rol oynadı. Bu ikili, İtalya'yı Belçika'nın bire bir mücadelelere girmekte rahat olduğu kanatlara yönlendiren bir set oluşturdu. Top kazanıldığında hedef hemen Kevin De Bruyne veya De Ketelaere'yi bularak hızlı, doğrudan hücumlar başlatmaktı.

De Ketelaere'nin rolü özellikle çok yönlüydü. Hatlar arasında dolaşan bir oyun kurucu olarak görev yaptı ve iki kritik asist üretti. İtalyan savunmacıları yerlerinden çıkararak Maxim De Cuyper'ın 15. dakikadaki beraberlik golü için ceza sahasına geç koşu yapabileceği alanı açtı. Belçika'nın hücumlarında sık sık sağ kanatta sayısal üstünlük kurulduktan sonra oyun hızla soldaki Jeremy Doku'ya çevrildi. Oyunun yönünü değiştirmeye dayalı bu taktik, Michael Kayode'nin ileride konumlanmasını değerlendirdi. Belçika'nın yalnızca 11 dakikada üç gol bulduğu aralıksız baskı döneminin sonunda Doku, 26. dakikada üçüncü golü attı.

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İtalya'nın taktik düzeni

İtalya maça 4-3-3 dizilişiyle başladı ve bu düzen ilk on dakikada oldukça etkili göründü. Geriden oyun kurarken Kayode, Barella ve Esposito arasında yapılan kısa, üçgen paslaşmalara odaklandı. Bu yaklaşım 11. dakikada hemen sonuç verdi: Kayode'nin gönderdiği topu Esposito açılış golüne çevirdi. Mancini savunmada sahayı daraltıp De Bruyne'nin topla geçirdiği süreyi kısıtlamak için çizgiyi öne çıkardı. Ancak bu tercih, İtalya'yı Diego Moreira ve Doku'nun süratine karşı savunmasız bıraktı.

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İtalya'nın temel sorunu, hücuma geçiş anlarında savunma güvencesinin eksikliğiydi. Fagioli ve Niccolo Pisilli hücumu desteklemek için ileri çıktığında orta saha ile dörtlü savunma arasındaki boşluk çok büyüdü. Bastoni ve Riccardo Calafiori'nin topla oynama becerilerine rağmen İtalya, Belçika'nın kanallara uzun toplar gönderdiği anlarda zorlandı. İtalya maçı daha yüksek bir topa sahip olma oranıyla (%53) tamamladı. Ancak Belçika'nın 3,355'lik değerine karşılık 2,273 xG üretmesi, topa sahip olsa da kontra ataklarda rakibine verdiği fırsatların kalitesiyle başa çıkacak savunma istikrarından yoksun olduğunu gösteriyor.

Taktik mücadele

Belirleyici taktik mücadele, Belçika'nın iki kişilik orta saha hattı ile İtalya'nın iç orta saha oyuncuları arasında, sahanın merkezinde yaşandı. Van Bommel, kanat oyuncularına top rakipteyken içeri katetme talimatı vererek bu mücadeleyi kazandı. Böylece İtalya'nın paslarla aşamadığı, merkezde altı oyuncudan oluşan bir blok kuruldu. İtalya, maç boyunca 23 orta yaparak kanatlardan oynamak zorunda kaldı. Brandon Mechele ve Nathan Ngoy bu ortaları etkili biçimde karşıladı. İki takımın istediği oyun arasındaki fark açıktı: İtalya sabırlı bir oyun isterken Belçika karşılaşmayı sürat mücadelesine çevirdi.

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Mancini'nin beraberlik golünü yedikten sonra bile savunma çizgisini önde tutma kararı dönüm noktası oldu. İtalya, Belçika'nın süratine karşı savunma bloğunu geriye çekmeyince Doku ve De Ketelaere kontra atakların temposunu belirledi. Ngoy'un beraberlik golünden kısa süre sonra, 22. dakikada attığı ve skoru 2-1'e getiren gol, İtalya'nın taktik disiplinini psikolojik olarak sarstı. Bunu izleyen telaşlı on dakikalık bölümde savunma düzeni tamamen dağıldı.

Maç içi değişiklikler

Devre arasına 3-1 geride giren Mancini, Fagioli ve Pisilli'nin yerine Federico Dimarco ile Issa Doumbia'yı oyuna alarak orta sahadaki dengesizliği gidermeye çalıştı. Daha geleneksel bir kanat beki sistemine geçiş, kanatlarda daha fazla genişlik sağlamayı ve savunma takibini iyileştirmeyi amaçlıyordu. İtalya ikinci yarıda topa daha fazla sahip olurken bu hamle başlangıçta takımı toparladı. Ancak toplam 12 şutunu gole çevirecek bitiriciliği gösteremedi. Tonali'nin 62. dakikada oyundan alınmasından kısa süre önce gördüğü sarı kart, kolayca devre dışı bırakılan orta sahanın yaşadığı hayal kırıklığını ortaya koydu.

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Van Bommel ise maçı kazanılmış şekilde bitirmek için sonuç odaklı değişiklikler yaptı. Lavia'nın yerine Nicolas Raskin'i alması baskıya taze enerji kattı. Son dakikalarda Dodi Lukebakio ve Leandro Trossard'ın oyuna girmesi de kontra atak tehdidini sürdürdü. Son bölümdeki en önemli taktik değişiklik, Moreira'ya ileri fırlamadan önce biraz daha geride konumlanması talimatının verilmesiydi. Bu hamle 80. dakikada karşılığını buldu: De Bruyne'nin pasına hareketlenen Moreira skoru 4-1'e getirerek İtalya'nın geri dönüş umutlarını fiilen bitirdi. Belçika, oyuncu değişiklikleriyle temposunu koruma konusunda İtalya'nın yapısal değişikliklerinden daha başarılıydı.

Sonuç

Sonuçta Belçika'nın galibiyeti, topa sahip olmaya dayalı oyun anlayışı karşısında hücuma geçişlerdeki verimliliğin zaferiydi. Van Bommel'in topu rakibe bırakıp De Bruyne ve De Ketelaere'nin yaratıcılığıyla hızla hücuma çıkma kararı, İtalya'nın önde kurduğu savunma çizgisini ve merkezdeki oyuncularının savunmaya yavaş dönüşünü açığa çıkardı. İtalya'nın erken golü farklı bir sonuca işaret etse de Belçika'nın süratine karşı savunma çizgisini geri çekememesi, ilk yarıda kısa sürede üç gol yemesine yol açtı. Belçika, daha kaliteli şanslar üretmesi ve kritik anlarda gösterdiği bitiricilik sayesinde Brüksel'de kapsamlı bir taktik zafer kazandı.