Belçika-İtalya maçında sakatlanan Leonardo Spinazzola'nın durumu ne?

Euro 2020'deki performansıyla dikkat çeken Leonardo Spinazzola talihsiz bir sakatlık geçirdi.

İtalya’nın Belçika ile oynadığı çeyrek final maçında sakatlanan Spinazzola, 79. dakikada yerini Emerson’a bırakmıştı.

Maçın bitimine 15 dakika kala uzun bir pasa hareketlenen Spinazzola, birden acı içinde kendini yere bıraktı ve kenara değişiklik işareti yaptı. İlk tedavisi saha içinde gerçekleşen oyuncu, ardından sedyeyle kenara alındı.

Sky Sports’un edindiği bilgiye göre; aşil tendonu kopan başarılı savunmacı uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Leonardo Spinazzola is in tears as he's taken off injured 💔



He has been electric at #EURO2020 for Italy ⚡ pic.twitter.com/aYiqR7U2Zi — Goal (@goal) July 2, 2021

İki kez maçın oyuncusu seçildi

28 yaşındaki oyuncu, Belçika’yı saf dışı bırakarak yarı final bileti alan İtalya adına turnuvanın en önemli oyuncularından biri olarak gösteriliyordu.

Euro 2020’de beş maçın dördüne ilk 11’de başlayan Spinazzola, yalnızca İtalya’nın grup liderliğini garantileyerek çıktığı Galler maçında kulübedeydi.

Spinazzola, İtalya’nın 3-0’lık Türkiye ve 2-1’lik Avusturya galibiyetlerinin ardından maçın oyuncusu seçilmişti.

Roma'da parladı

Serie A’da Roma forması giyen Spinazzola, 2020/21 sezonunda 39 maçta sekiz asistle oynadı. Zaman zaman sakatlık sorunları yaşamasına karşın, 2019’da Roma’ya geldiğinden bu yana toplam 71 maçta görev yaptı.

Öncesinde yedi yılını Juventus’ta geçiren Spinazzola, burada yalnızca 12 kez forma şansı bulabilmiş ve birçok kez farklı takımlara kiralanmıştı.

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