Belçika, İtalya karşısında etkileyici bir performans sergileyerek Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

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Belçika, pazar günü UEFA Uluslar Ligi’ndeki son grup maçında İtalya’yı 4-1 mağlup etti. Bu etkileyici galibiyet sayesinde teknik direktör Mark van Bommel’in takımı, B Grubu’nu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Brüksel’de maç hareketli başladı. Senne Lammens iki kez güzel kurtarışlara imza attı ancak İtalyanlar hızlı gelişen bir kontra atakta golü buldu. Francesco Pio Esposito yakın mesafeden fileleri havalandırdı.

Van Bommel’in takımı geriye düşmesinin ardından skoru çok geçmeden eşitledi. Charles De Ketelaere’nin ceza sahası içindeki akıllı pasını alan Maxim De Cuyper, yakın mesafeden durumu 1-1 yaptı. Ataklarını sürdüren Belçika, Nathan Ngoy’un topu ağların üst kısmına gönderdiği golle 2-1 öne geçti.

Jérémy Doku’nun güzel bir bireysel hareketin ardından attığı golle skor 3-1’e geldi ve konuk ekibin işi daha da zorlaştı. Böylece UEFA Uluslar Ligi A Grubu’nda liderlik Kırmızı Şeytanlar’ın eline geçti.

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PSV ile adı anılan Kevin De Bruyne, ilk yarının bitimine kısa süre kala direğe takıldı. Diğer tarafta Niccolo Pisilli’nin kafa vuruşu dışarı gitti. Güçlü bir başlangıç yapan İtalyanlar, sonrasında Belçika karşısında pek varlık gösteremedi.

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Belçika ikinci yarıda da hücum etmeyi sürdürdü. Youri Tielemans’ın pasıyla buluşan De Bruyne’nin şutu az farkla dışarı çıktı. De Ketelaere’nin sert kafa vuruşu ise üst direkten döndü. Belçika’nın dördüncü golü an meselesiydi. Gianluigi Donnarumma, hareketli bir oyun sergileyen De Bruyne’nin şutunda yaptığı güzel kurtarışla gole izin vermedi.

De Cuyper ceza sahasında yere düşünce Belçikalılar penaltı bekledi ancak hakem penaltı noktasını göstermedi. Kısa süre sonra Diego Moreira’nın şutu dışarı gitti. İtalya, Belçika’nın hücum oyunu karşısında pek varlık gösteremedi.

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Van Bommel’in takımı son bölümde skoru 4-1’e taşıdı. Maçın öne çıkan ismi De Bruyne’nin pasını alan Moreira, topu sol alt köşeye gönderdi. Esposito, uzatma dakikalarında penaltıdan gol atma fırsatını kaçırdı. Kısa süre sonra Alphadjo Cisse’nin skoru 4-2’ye getiren golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Son dakikada Mika Godts’un da oyuna girdiği Kırmızı Şeytanlar için son derece başarılı bir geceydi. Belçika, bunun karşılığında UEFA Uluslar Ligi’nde çeyrek final biletini aldı.