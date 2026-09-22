Avrupa futbolunun iki devi, Belçika'nın Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda İtalya'yı ağırlayacağı yüksek önem taşıyan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Bu uluslararası devler arasındaki maçlar, uluslararası sahnede düzenli olarak üst düzey teknik kalite, taktik çekişme ve dramatik anlar sunuyor.

Her iki takım taraftarından da yüksek talep beklenirken, stadyumda yer bulmak için hızlı hareket etmek gerekiyor. GOAL, tüm kritik maç detaylarını, fikstür programını, fiyat bilgilerini ve biletlerinizi hemen almanız için doğrudan bağlantıları sunuyor.

Belçika - İtalya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Belçika - İtalya maçı Brüksel'deki Koning Boudewijnstadion'da oynanacak, başlama saati ise tarihe yakın bir zamanda netleşecek.

UEFA Nations League A - Hafta 6 15 Kas 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Belçika - İtalya biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu portalı ve UEFA'nın resmî bilet satış kanalları üzerinden dağıtılıyor. Genel satış dönemleri genellikle santra vuruşundan birkaç hafta önce başlıyor, ancak Avrupa genelindeki yüksek talep nedeniyle ana kontenjanlar hızla tükeniyor.

Resmî sitedeki listeler tükenmişse, ikincil platformlar StubHub maç öncesinde yer bulmak için başvurulabilecek seçeneklerden biri.

Belçika - İtalya biletleri ne kadar?

Resmî platformlardaki birincil bilet fiyatları, kalelerin arkasındaki üst kat genel giriş tribünleri için yaklaşık 35 €'dan başlıyor. Saha kenarındaki merkezi bölümlerde ise fiyatlar, stadyumdaki konuma ve kategoriye göre daha yüksek seviyelere çıkıyor.

Resmî genel kontenjanlar tükenirse, ikincil yeniden satış platformları StubHub son dakika koltuk bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor ve fiyatlar yaklaşık 42 €'dan başlıyor.

Belçika - İtalya UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Belçika - İtalya form durumu

Belçika, son maçlarında beş karşılaşmada üç galibiyet alarak makul bir form grafiğiyle geliyor. Dünya Kupası kampanyasında ABD, Senegal ve Yeni Zelanda karşısında galibiyetler elde eden ekip, çeyrek finalde İspanya'ya yenildi ve grup aşamasında İran ile 0-0 berabere kaldı. Bu beş maçta yedi gol atıp üç gol yiyen Belçika'nın tek yenilgisi, İspanya karşısında tek farklı oldu.

İtalya'nın son dönemi ise farklı bir hikâye anlatıyor. Mancini, son beş maçının ikisini kazanan, ikisini kaybeden ve birinde de berabere kalan bir takım devralıyor. Haziran ayında Yunanistan ve Lüksemburg karşısında alınan iki hazırlık maçı galibiyeti bir miktar geç moral sağladı, ancak eleme döngüsünün başlarında Norveç ile Bosna-Hersek karşısında gelen yenilgiler, yeniden yapılanmanın neden gerekli olduğunu ortaya koyuyor. İtalya bu süreçte beş gol atıp altı gol yedi.

Belçika - İtalya: Son karşılaşmaların kaydı

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Kasım 2024'te Uluslar Ligi'nde İtalya'nın deplasmanda 1-0 kazandığı maçla Azzurri'nin lehine sonuçlandı. Bu sonucun öncesinde, bir önceki ay Bologna'daki rövanş maçında 2-2'lik beraberlik yaşanmıştı; bu maç, son yıllarda tarafların ne kadar başa baş olduğunu ortaya koydu. Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası maçlarını kapsayan son beş karşılaşmada daha iyi sicile sahip taraf İtalya oldu; İtalya üç kez kazanırken Belçika bir galibiyet aldı ve bir maç da berabere bitti. İtalya bu beş maçta yalnızca dört gol yedi.







