Belçika - İran maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, SoFi Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Belçika - İran maçının biletlerini tam olarak nasıl alabileceğinizi burada bulabilirsiniz

2026 FIFA Dünya Kupası'nın yine unutulmaz bir futbol ayı yaşatması beklenirken, Los Angeles'ta Belçika ile İran arasında oynanacak maç, grup aşamasının en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacağa benziyor.

Belçika, uluslararası futbolda en güçlü kadrolardan birine sahip olmaya devam ederken, İran da Asya'nın en istikrarlı takımlarından biri olarak büyük bir ivme yakaladı. Taraftarlar, SoFi Stadyumu'nda gerçekleşecek bu merakla beklenen karşılaşma için şimdiden biletlerini ayırtmak için acele ediyor.

GOAL, bilet fiyatları, konaklama paketleri, stadyum detayları ve çevrimiçi olarak satın alınabilecek en ucuz koltuklar dahil olmak üzere, Belçika - İran maçına bilet satın almak için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Belçika - İran maçı ne zaman?

Tarih ve SaatMaçYerBilet
21 Haziran 2026 - 19:00Belçika - İranSoFi Stadyumu, InglewoodBilet

Belçika'nın 2026 Dünya Kupası maçları

TarihMaçYerBiletler
15 Haziran 2026Belçika - MısırLumen Field, SeattleBilet
21 Haziran 2026Belçika - İranSoFi Stadyumu, InglewoodBilet
26 Haziran 2026Yeni Zelanda - BelçikaBC Place, VancouverBilet

İran'ın 2026 Dünya Kupası maçları

TarihMaçYerBiletler
15 Haziran 2026İran - Yeni ZelandaSoFi Stadyumu, InglewoodBilet
21 Haziran 2026Belçika - İranSoFi Stadyumu, InglewoodBiletler
26 Haziran 2026Mısır - İranLumen Field, SeattleBilet

Belçika - İran maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarların 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika - İran maçı biletlerini alabilmelerinin birkaç yolu vardır.

  • Resmi FIFA bilet satışları: FIFA, kura çekilişleri ve ilk gelen ilk alır dönemlerini içeren aşamalı satış dönemleri aracılığıyla bilet satışına devam ediyor.
  • FIFA yeniden satış platformu: Taraftarlar, FIFA'nın resmi bilet pazarı aracılığıyla diğer taraftarlardan doğrudan doğrulanmış yeniden satış biletleri satın alabilirler.
  • İkincil bilet pazarları: StubHub, biletleri tükenmiş Dünya Kupası maçları ve yüksek talep gören maçlar için koltuk bulmanın en hızlı yollarından biri olmaya devam ediyor.
  • Ağırlama paketleri: Premium ağırlama seçenekleri arasında garantili koltuklar, VIP salonları, özel yemek servisi ve lüks maç günü deneyimleri yer almaktadır.

Tüm 2026 FIFA Dünya Kupası biletlerinin, FIFA'nın resmi mobil bilet satış uygulaması aracılığıyla dijital olarak satılması beklenmektedir.

Belçika - İran maç biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının bilet fiyatları, koltuk kategorisine, talebe ve turnuva aşamasına göre değişir.

En ucuz Belçika - İran biletlerinin şu anda yeniden satış platformlarında yaklaşık 100 ila 180 dolar arasında başlaması beklenirken, premium, alt kat koltuklar ve konaklama paketlerinin fiyatları önemli ölçüde artabilir.

En uygun fiyatlı koltukları arayan taraftarlar, maçın başlamasına yakın fiyatlar yükselmeden önce mümkün olduğunca erken satın almalıdır.

KategoriGrup AşamasıSon 16 - Çeyrek finallerYarı Final ve Final
Kategori 1250 $ - 400 $600 $ - 1.2001.500 $ - 6.730
Kategori 2150 $ - 280 $400 $ - 8001.000 $ - 4.210 $
Kategori 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Kategori 460 - 120150 $ - 350 $400 $ - 2.030

SoFi Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Belçika - İran maçı, dünyanın en modern spor tesislerinden biri olan Kaliforniya, Inglewood'daki SoFi Stadyumu'nda oynanacak.

2020 yılında açılan stadyum, NFL takımları Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers'ın ev sahipliği yapıyor ve kısa sürede ABD'deki büyük uluslararası spor etkinliklerinin merkezlerinden biri haline geldi.

SoFi Stadyumu, dünya standartlarında tesisleri, devasa seyirci kapasitesi ve Los Angeles şehir merkezine yakın konumu sayesinde 2026 FIFA Dünya Kupası'nın birçok önemli maçına ev sahipliği yapması bekleniyor.

Stadyumun, FIFA Dünya Kupası sırasında 70.000'den fazla taraftarı ağırlaması ve turnuvanın en heyecan verici grup aşaması maçlarından biri için coşkulu bir atmosfer yaratması bekleniyor.

