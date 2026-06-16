Belçika - İran 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Grp. G Los Angeles Stadium

Belçika - İran maçı 21 Haziran 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 19:00 GMT'de başlayacak.

Getty Images

Belçika - İran: Maçın arka planı

Güney Kaliforniya'da oynanacak olan bu maç, her iki ülkenin de tamamen dengeli G Grubu'ndaki sıkışıklığı aşmaya çalışması nedeniyle büyük önem taşıyor. Seattle'da Belçika'nın Mısır'a karşı 1-1 berabere kalması ve Los Angeles'ta İran'ın Yeni Zelanda'ya karşı heyecan verici bir 2-2 beraberliği elde etmesiyle tüm grubun puanları eşitlenirken, Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, psikolojik ivme ve yüksek tempolu açılış maçlarının ardından hızlı bir şekilde fiziksel olarak toparlanmanın, eleme turlarındaki hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek sahile doğru yola çıkıyor.

Belçika teknik direktörü Rudi Garcia, Firavunlar karşısında Romelu Lukaku'nun ikinci yarıda oyuna girmesine kadar takımın uyum sorunu yaşadığı kadrosunu bir an önce oturtmak zorunda. Garcia, kaptan Kevin De Bruyne'nin liderliğindeki dünya çapındaki yaratıcı motoruna güvenerek takımı yeniden ayarlayacak, orta sahayı domine edecek ve disiplinli İran savunmasını yormak için gerekli akıcı top hakimiyetini sağlayacak. Karşılarında ise Amir Ghalenoei'nin yönettiği, yapısal olarak dirençli ve hırslı bir İran takımı duruyor. Yeni Zelanda'ya karşı iki kez geriye düşüp maçı çevirerek turnuvadaki yeteneklerini kanıtlamış olan Team Melli, inatçı bir savunma planına ve üst düzey disiplin gerektiren durumlarda parlayan ölümcül bir geçiş gücüne sahip.

Son teknoloji ürünü Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma, taktiksel ayarlamaların yapıldığı bir satranç maçı olacak. Her iki taraf da orta sahada savunma çöküşünü göze alamayacağından, orta saha iletişimi ve son üçte bir sahadaki isabetlilik belirleyici unsurlar olacak. Belçika, bu maçı grubun en büyük favorisi olduğunu kanıtlamak için ideal bir fırsat olarak görecek, İran ise klinik kontrataklarını silah olarak kullanmak ve Belçika'nın geçiş hatalarını cezalandırmak için sahaya çıkacak. Grup sıralamaları netleşmeye başladıkça, G Grubu'ndan güvenli bir şekilde çıkmanın önemi, ilk düdükten itibaren taktiksel yaklaşımı domine edecek.

Daha fazla bilgi: 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz?

Her iki takım da 1. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

Belçika 1-1 Mısır

Rudi Garcia’nın takımı Seattle’da saha hakimiyetini ve oyunun temposunu elinde tuttu, ancak disiplinli bir Mısır karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen geri dönerek 1-1’lik bir açılış beraberliğiyle kurtulmayı başardı. Firavunlar, 19. dakikada Emam Ashour’un doğum günü çocuğu Mohamed Salah’ın pasını yakalayıp Thibaut Courtois’yı geçecek şekilde attığı güçlü şutla Kırmızı Şeytanları şaşkına çevirdi. Belçika ikinci yarıda tempoyu artırdı ve Kevin De Bruyne serbest vuruşla direği salladı. Karar verici gol 66. dakikada Romelu Lukaku'nun oyuna girmesinin ardından geldi; sahaya girdikten sadece birkaç saniye sonra, forvetin fiziksel baskısı Mısırlı savunma oyuncusu Mohamed Hany'nin talihsiz bir kendi kalesine gol atmasına neden oldu ve puanların paylaşılmasını sağladı.

Getty Images

İran 2-2 Yeni Zelanda

Amir Ghalenoei'nin öğrencileri Los Angeles Stadyumu'nda inanılmaz bir karakter ve direnç sergiledi ve iki kez geriye düşmesine rağmen Yeni Zelanda karşısında heyecan verici bir 2-2 beraberliği elde etti. Team Melli, 6. dakikada Elijah Just'ın All Whites'ı öne geçirmesiyle kötü bir başlangıç yaptı, ancak Ramin Rezaeian yarım saatin hemen ardından skoru eşitledi. Yeni Zelanda, ikinci yarının başında Just'un gecenin ikinci golüyle yeniden öne geçti, ancak İran pes etmedi. 63. dakikada Mohammad Mohebi, zorlu bir mücadelenin ardından takıma bir puanı garantileyen hayati bir gol attı ve G Grubu'nun tamamı 2. maç gününe girerken tam bir dengeye kavuştu.

Her iki teknik direktör de hangi taktiksel değişiklikleri yapmalı?

Belçika (Rudi Garcia): Doğrudan hücum odaklı oyun ve son üçte birde hızlanma

Rudi Garcia, top hakimiyetine dayalı oyun planını tamamen değiştirmek zorunda değil, ancak Belçika'nın Mısır karşısında ilk yarıda yaşadığı takım içi uyum ve ritim eksikliğini gidermesi gerekiyor. Sahada üstünlük kurmasına rağmen, Kırmızı Şeytanlar genellikle yavaş bir oyun kurma sürecinde durgun görünüyordu; ancak ikinci yarıda Romelu Lukaku'nun oyuna girmesiyle fiziksel dinamik tamamen değişti.

İran'ın doğal olarak derin ve kompakt savunma bloğu karşısında, orta alanlar oldukça kalabalık olacak. Garcia'nın temel ayarlaması muhtemelen hücum temposuna ve dinamik kanat üstünlüğünü kullanmaya odaklanacak. Belçika, Kevin De Bruyne ve Amadou Onana'nın orta sahada topu yatay olarak dolaştırmasına izin vermek yerine, topu çok daha yüksek bir dikey hızla hareket ettirmelidir. Jeremy Doku ve Leandro Trossard'ın hızlı ve direkt izolasyon özelliklerini kullanarak İran savunma hattını geride bırakmak, Lukaku için değerli alanlar açmak ve takımın düşük yüzdeye sahip orta sahadaki yollara razı olmasını önlemek açısından kritik öneme sahip olacaktır.

İran (Amir Ghalenoei): Dinlenme-savunma bütünlüğü ve üst düzey kontrpres yönetimi

Amir Ghalenoei'nin takımı, Yeni Zelanda karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen 2-2'lik beraberliği yakalayarak muazzam bir ruh ve karakter sergiledi, ancak 2. maç günü keskin bir savunma ayarlaması gerektiriyor. İran'ın hücum geçişleri Los Angeles'ta keskin görünse de, takım defalarca dikey kontrataklara maruz kaldı ve kendi savunma üçgeninde tehlikeli geçiş alanları bıraktı.

De Bruyne'nin liderlik ettiği teknik açıdan üstün Belçika orta sahası karşısında, tamamen pasif kalmak ya da hücum aşamasında taktik disiplini kaybetmek felakete davetiye çıkarmak demektir. Ghalenoei'nin yapacağı düzenlemeler, takımın orta sahasına, özellikle de Saeid Ezatolahi ve Saman Ghoddos'a odaklanmalıdır. Bu oyuncular, Avrupalılar top hakimiyetini sağlamlaştırmadan önce Belçika'nın derin oyun kurma mekanizmalarını bozmak için geri çekilme ve savunma pozisyonlarını agresif bir şekilde yönetmelidir. Ayrıca, Team Melli topu kazandığında, oyun kusursuz bir şekilde yürütülmelidir. Orta saha, güvenli ve yanal bir oyun yerine, Belçika'nın ilerleyen beklerinin geride bıraktığı boşlukları değerlendirmek için hızlı bir şekilde doğrudan diyagonal paslar atmalıdır.

Getty Images

2. Maç Günü öncesinde takımlarla ilgili son gelişmeler neler?

Belçika takım haberleri

Rudi Garcia'nın Güney Kaliforniya'ya giderken önündeki en büyük zorluk, kadrosunun kolektif uyumunu sağlamak ve aynı zamanda tecrübeli yıldızlarının fiziksel yükünü yönetmek. Kırmızı Şeytanlar için şanslı olan ise, Mısır ile oynadıkları yoğun 1-1'lik açılış maçından yeni sakatlık veya cezalandırma endişesi olmadan çıkmış olmaları ve bu sayede Garcia'nın tüm kadrodan seçim yapabilmesi.

Kaptan Kevin De Bruyne bir kez daha yaratıcı oyun kurucu rolünü üstlenecek, ancak asıl kadro seçimi merak konusu son üçte birde yatıyor. Takımının Seattle'da ilk 60 dakika boyunca durgun bir görüntü sergilediğini gören Garcia, Romelu Lukaku konusunda önemli bir karar vermek zorunda. Napoli'de sakatlıklarla boğuşan bir sezonun ardından, ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu 1. maç gününde yedek kulübesinden oyuna girdi ve hemen kritik bir beraberlik golü attı. Şimdi, İran'ın düşük blokuna karşı maksimum fiziksel varlık katmak için ilk 11'de Loïs Openda'nın yerini almak için yoğun çaba sarf ediyor. Leandro Trossard ve Lille'den genç oyuncu Matias Fernandez-Pardo gibi dinamik kanat seçenekleri ise kanatlarda taze enerji katmaya hazır bekliyor.

İran takım haberleri

Amir Ghalenoei, takımını Belçika'nın ağır topu karşısında hazırlarken çok daha karmaşık bir kadro seçimi bulmacasıyla karşı karşıya. Team Melli ile ilgili en büyük tartışma konusu, Yeni Zelanda ile oynadıkları yüksek tempolu 2-2 berabere kalan maçın yarattığı büyük fiziksel yükü yönetmek. Bu maçta, iki kez geriye düşüp geri dönmek için sıkı ve yüksek yoğunluklu bir savunma ve hücum performansı sergilemek gerekmişti.

Sağlık ekibi, orta sahanın kalecisi Saeid Ezatolahi ve Saman Ghoddos'un sahada tam anlamıyla bir dayanak noktası olabilmeleri için tam olarak iyileşmelerini sağlamak üzere gece gündüz çalışıyor. Savunmada ise stoper Shojae Khalilzadeh, zorlu 90 dakikayı sakatlık yaşamadan atlattı ve Lukaku ile De Bruyne'ye karşı sıkı bir iletişim kurması gereken kompakt bir savunma hattını yönetmede kesinlikle hayati bir rol oynayacak. Forvette, tecrübeli yıldız Mehdi Taremi, forvet hattını yönetmek için kendine güvenle yerini koruyacak, 1. maç gününde gol atan Mohammad Mohebi ve dinamik forvet Mehdi Ghayedi ise, Belçika'yı kontratakta cezalandırmak için gereken patlayıcı kontratak hızını sunmaya hazır.

Belçika - İran maçının kilit eşleşmeleri

Romelu Lukaku - Shojae Khalilzadeh

Maçın fiziksel dinamiklerini tamamen değiştiren ve oyuna girdikten sadece birkaç saniye sonra Mısır karşısında kritik beraberlik golünü atan Romelu Lukaku, Rudi Garcia’nın hücum hattının korku salan odak noktası olmaya devam ediyor. Belçika, 1. maç gününün ilk saatlerinde yavaş ve durgun oyun kurma tarzının bedelini ağır ödemiş olsa da, oyuna tam anlamıyla dahil olan Lukaku, savunmacıları sıkıştırmak, yaratıcı oyuncular için boşluklar açmak ve ceza sahasındaki fırsatları gole çevirmek için gerekli olan üst düzey fiziksel varlığı takıma kazandırıyor.

Onu durdurma görevi, Amir Ghalenoei'nin savunma hattının tartışmasız savunma direği olan Tractor'ın stoperi Shojae Khalilzadeh'e düşüyor. İran savunması, Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldıkları maçın sonlarında baskıyı absorbe etmek için muazzam bir karakter sergilese de, Belçikalı forvet karşısında tamamen farklı ve çok daha zorlu bir sınava girecek. Khalilzadeh, orta sahada mutlak konsantrasyonunu ve kusursuz iletişimini sürdürmeli, Lukaku'nun top tutma oyunuyla fiziksel olarak ezilmemeli veya pozisyonundan uzaklaştırılmamalıdır; aksi takdirde, Belçika'nın yaratıcı orta saha oyuncularının acımasızca istismar ettiği tehlikeli orta saha boşlukları ortaya çıkacaktır.

Kevin De Bruyne - Saeid Ezatolahi

Belçika takımının mutlak kalbi ve dünya çapında yaratıcı motoru olan kaptan Kevin De Bruyne, Seattle'da tempoyu tamamen yönetti, bir serbest vuruşta direği salladı ve sürekli olarak Mısır'ın katı dizilişini kırmaya çalıştı. İran karşısında, ana hedefi orta saha tıkanıklığını aşmak ve hızlı dikey geçişleri tetiklemek olacak. De Bruyne'ye orta sahada topu kontrol etmek için zaman ve alan tanınırsa, üst düzey pas yeteneğiyle İran'ın savunma hatlarını parçalamaya çalışacak ve Jeremy Doku gibi kanat oyuncularının patlayıcı ve direkt üst üste binme koşularını besleyecektir.

Bu ritmi bozmak isteyen ise, İran'ın orta saha motorunun tartışmasız 6 numarası ve savunma kalkanı olan Shabab Al-Ahli'nin güçlü oyuncusu Saeid Ezatolahi. Ezatolahi, Yeni Zelanda maçında taktiksel farkındalığının dörtlü savunmayı korumak için hayati önem taşıdığını kanıtladı, ancak topun olmadığı anlardaki performansı Los Angeles Stadyumu'nda en zorlu sınava tabi tutulacak. Ezatolahi, alanı daraltmak, De Bruyne'nin derin oyun kuruculuğunu baskı altına almak ve geç orta saha koşularını takip etmek için defans pozisyonunu agresif bir şekilde yönetmeli ki, Team Melli tamamen pasif ve sürdürülemez bir savunma kabuğuna sıkışıp kalmasın.

Getty Images

G Grubu'ndaki olası senaryolar nasıl görünüyor?

İki yüksek tempolu açılış maçının ardından dört takımın da tam olarak birer puanda eşitlenmesi - Belçika, Mısır ile 1-1 berabere kalırken, İran ise Yeni Zelanda ile heyecan verici bir 2-2 beraberliği elde etti - G Grubu'nu tam bir çıkmaza soktu. Los Angeles'ta oynanacak bu 2. Maç Günü karşılaşması, son maç turuna girerken eleme senaryoları için matematiksel açıdan en önemli dönüm noktası olacak.

Belçika kazanırsa

Rudi Garcia'nın takımının galibiyeti, Kırmızı Şeytanları 4 puana taşıyarak onları 32 turuna kalma eşiğine getirecektir. Vancouver'da oynanacak Yeni Zelanda-Mısır maçının sonucuna bağlı olarak, bir galibiyet Belçika'nın G Grubu'nda tek başına zirveye yerleşmesini sağlayabilir. En önemlisi, bu galibiyet onlara son maç gününde Yeni Zelanda karşısında sadece bir beraberlikle otomatik olarak tur atlamayı garantileme şansı verirken, baskıyı tamamen İran'a kaydırarak son grup maçında büyük bir sonuç almaları gerektiğini gösterir.

İran kazanırsa

Amir Ghalenoei’nin oyuncuları üç puanı da alırlarsa, grup yarışında her şey yeniden başa döner ve Team Melli, tarihindeki ilk eleme turu katılımı için en avantajlı konuma yerleşir. Dört puana ulaşmak, İran'ın turnuvada bir sonraki tura yükselmek için son maçta Mısır karşısında tek bir puana ihtiyaç duyacağı anlamına gelir. Tersine, bu senaryo Belçika'yı sadece bir puanda dondurur ve en iyi üçüncü takımlardan biri olarak tur atlama şansı elde etmek için Yeni Zelanda ile yüksek baskı altında, kazanması gereken bir final mücadelesine girmeye zorlar.

Beraberlik senaryosu

Los Angeles Stadyumu'nda bir başka beraberlik, her iki ülkenin de 2 puanda kalmasına neden olacak ve grubun kaderinin kaotik ve yüksek riskli son maç gününde belirlenmesine yol açacaktır. Beraberlik, her iki tarafın da erken elenmesini engeller, ancak güvenlik marjlarını önemli ölçüde azaltır. Bu durumda Belçika, ilk iki sırayı garantilemek için galibiyetin neredeyse zorunlu olduğunu bilerek son maçına çıkarken, İran da karmaşık üçüncü sıra eşitlik kurallarına bağlı kalmamak için Mısır karşısında aynı yüksek baskı altında, kazanması gereken bir senaryoyla karşı karşıya kalır.

Takım haberleri ve kadrolar

Belçika, bu Dünya Kupası kampanyasında Rudi Garcia tarafından yönetiliyor. Bu maç öncesinde Kırmızı Şeytanlar'da herhangi bir sakatlık veya ceza durumu teyit edilmedi ve muhtemel ilk 11 kadrosu açıklanmadı. Resmi takım haberleri teyit edildiğinde, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

İran'ın teknik direktörü Amir Ghalenoei'dir. Kadroda herhangi bir sakatlık veya ceza bildirimi bulunmamaktadır ve şu aşamada muhtemel ilk 11 kadrosu da açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler beklenmektedir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Belçika, son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik elde etti. En son sonuçları, 15 Haziran'daki Dünya Kupası açılış maçında Mısır ile 1-1 berabere kalmalarıydı ve bundan önce Haziran ayında oynanan hazırlık maçlarında Tunus'u 5-0 ve Hırvatistan'ı 2-0 yendiler. Daha önceki maçlarda Belçika, Meksika ile 1-1 berabere kalmış ve ABD'yi 5-2 yenmişti. Beş maçta Belçika 10 gol attı ve 3 gol yedi, bu süreçte hiç mağlup olmadı.

İran, son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik elde etti. En son 16 Haziran’da Dünya Kupası’nın açılış maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldı. Bundan önce, hazırlık maçlarında Mali’yi 2-0, Gambiya’yı 3-1 yendi ve Mart ayında Kosta Rika’yı 5-0 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisini ise 2-1 mağlup olduğu Nijerya karşısında aldı. İran, beş maçta 14 gol attı ve beş gol yedi; turnuva açılış maçı öncesinde üst üste üç galibiyet elde etti.

Karşılaşma İstatistikleri

Belçika ve İran arasında oynanan son beş karşılaşma için karşılaştırmalı veri bulunmamaktadır. Bilgi elde edildiğinde daha fazla tarihsel bağlam eklenecektir.

Sıralama

GOAL, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika ile İran arasında oynanacak maç hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.