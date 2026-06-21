Belçika - İran 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Belçika - İran: Maç detayları

Dünya Kupası - Grp. G Los Angeles Stadium

Belçika - İran maçı 21 Haziran 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 19:00 GMT'de başlayacak.

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Belçika - İran: Maç bağlamı

Güney Kaliforniya'da oynanacak bu karşılaşma, her iki ülkenin de tamamen dengeli geçen G Grubu'ndaki çıkmazdan kurtulmaya çalışması nedeniyle büyük önem taşıyor. Grubun tamamının puan bakımından eşit kaldığı açılış maçlarının ardından (Belçika, Seattle'da Mısır'a karşı 1-1'lik bir skorla kurtulurken, İran ise Los Angeles'ta Yeni Zelanda ile 2-2'lik heyecan verici bir beraberlik elde etti), Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, psikolojik ivme ve yüksek tempolu açılış maçlarının ardından hızlı bir şekilde fiziksel olarak toparlanmanın, eleme turu hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğinin bilinciyle sahile doğru yola çıkıyor.

Belçika teknik direktörü Rudi Garcia, Firavunlar karşısında Romelu Lukaku’nun ikinci yarıda oyuna girmesine kadar takım olarak uyum sağlamakta zorlanan kadrosunu bir an önce oturtmak zorunda. Garcia, kaptan Kevin De Bruyne’nin liderlik ettiği dünya çapındaki yaratıcı oyun kurucularına güvenerek takımı yeniden ayarlayacak, orta sahayı domine edecek ve disiplinli İran savunmasını yormak için gerekli akıcı top hakimiyeti ritmini yakalayacak. Karşılarında ise Amir Ghalenoei’nin yönettiği, yapısal olarak sağlam ve hırslı bir İran takımı duruyor. Yeni Zelanda’ya karşı iki kez geriden gelerek galibiyet elde ederek turnuvadaki kalitesini zaten kanıtlamış olan Team Melli, inatçı bir savunma planına ve üst düzey disiplin gerektiren anlarda parlayan ölümcül bir geçiş gücüne sahip.

Son teknoloji ürünü Los Angeles Stadyumu’nda oynanacak bu karşılaşma, taktiksel ayarlamaların yapıldığı bir satranç maçı niteliğinde olacak. Her iki takım da orta sahada savunma çöküşünü göze alamayacağından, orta saha iletişimi ve son üçte bir sahadaki isabetlilik belirleyici unsurlar olacak. Belçika, bu maçı grubun en büyük favorisi olduğunu kanıtlamak için ideal bir fırsat olarak görecek; İran ise sahaya, kusursuz kontrataklarını silah olarak kullanarak Belçika’nın geçiş hatalarını cezalandırmaya hevesli bir şekilde çıkacak. Grup sıralaması netleşmeye başladıkça, G Grubu’ndan güvenli bir şekilde çıkmanın önemi, ilk düdükten itibaren taktiksel yaklaşımı belirleyecek.

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Her iki takım da 1. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

Belçika 1-1 Mısır

Rudi Garcia’nın takımı Seattle’da saha hakimiyetini ve oyunun temposunu elinde tuttu, ancak disiplinli bir Mısır karşısında 1-0 geriden gelip 1-1’lik açılış beraberliğiyle kurtulmak zorunda kaldı. Firavunlar, 19. dakikada Emam Ashour’un doğum gününü kutlayan Mohamed Salah’ın pasını yakalayıp Thibaut Courtois’yı geçen güçlü bir şutla Kırmızı Şeytanlar’ı şaşkına çevirdi. Belçika, ikinci yarıda tempoyu artırdı ve Kevin De Bruyne, bir serbest vuruşta topu direğe çarptırdı. Maçın dönüm noktası, Romelu Lukaku’nun oyuna girmesinin ardından 66. dakikada geldi; sahaya çıktıktan sadece birkaç saniye sonra, forvetin fiziksel baskısı Mısırlı savunma oyuncusu Mohamed Hany’nin talihsiz bir kendi kalesine gol atmasına neden oldu ve puanlar paylaşıldı.

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İran 2-2 Yeni Zelanda

Amir Ghalenoei'nin takımı, Los Angeles Stadyumu'nda inanılmaz bir karakter ve direnç sergiledi; iki kez geriye düşmesine rağmen geri dönerek Yeni Zelanda karşısında heyecan verici bir 2-2 beraberliği elde etti. Team Melli, 6. dakikada Elijah Just'ın All Whites'ı öne geçirmesiyle kötü bir başlangıç yaptı, ancak Ramin Rezaeian yarım saatin hemen ardından skoru eşitledi. Yeni Zelanda, ikinci yarının başlarında Just’un gecenin ikinci golüyle yeniden öne geçti, ancak İran pes etmedi. 63. dakikada Mohammad Mohebi, zorlu bir mücadelenin ardından takıma bir puan kazandıran hayati bir gol attı ve G Grubu’ndaki tüm takımlar, 2. maç gününe girerken tam bir dengeye ulaştı.

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Her iki teknik direktör de hangi taktiksel değişiklikleri yapmalı?

Belçika (Rudi Garcia): Doğrudan hücum odaklı oyun ve son üçte birde hızlanma

Rudi Garcia, top hakimiyetine dayalı oyun planını tamamen değiştirmek zorunda değil, ancak Belçika’nın Mısır karşısında oynadığı ilk yarıda görülen takım içi uyum ve ritim eksikliğini gidermesi gerekiyor. Saha hakimiyetini elinde tutmasına rağmen, Kırmızı Şeytanlar yavaş oyun kurma sürecinde sık sık durgun görünüyordu; ancak ikinci yarıda Romelu Lukaku’nun oyuna girmesiyle fiziksel dinamik tamamen değişti.

İran’ın doğal olarak derin ve kompakt savunma bloğu karşısında orta alanlar oldukça kalabalık olacak. Garcia’nın yapacağı temel ayarlama, muhtemelen hücum temposuna ve dinamik kanat üstünlüklerinden yararlanmaya odaklanacak. Belçika, Kevin De Bruyne ve Amadou Onana’nın orta sahada topu yatay olarak dolaştırmasına izin vermek yerine, topu çok daha yüksek bir dikey hızla hareket ettirmelidir. Jeremy Doku ve Leandro Trossard’ın hızlı ve direkt izolasyon özelliklerini kullanarak İran savunma hattını geriye çekmek, Lukaku için değerli boşluklar açmak ve takımın başarı şansı düşük olan merkezi yollarla yetinmesini önlemek açısından kritik öneme sahip olacaktır.

İran (Amir Ghalenoei): Savunma bütünlüğü ve üst düzey kontrpres yönetimi

Amir Ghalenoei’nin takımı, Yeni Zelanda karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen geri dönerek 2-2’lik beraberliği garantilemek suretiyle muazzam bir ruh ve karakter sergiledi; ancak 2. maç günü, savunmada keskin bir yeniden ayarlama gerektiriyor. İran’ın Los Angeles’taki hücum geçişleri keskin görünse de, takım defalarca dikey kontrataklara açık kaldı ve kendi savunma üçte birlik bölgesinde tehlikeli geçiş alanları bıraktı.

De Bruyne’nin liderlik ettiği teknik açıdan üstün Belçika orta sahası karşısında, tamamen pasif kalmak ya da hücum aşamasında taktiksel disiplini kaybetmek felakete davetiye çıkarmaktır. Ghalenoei’nin yapacağı ayarlamalar, takımın orta sahasına – özellikle de Saeid Ezatolahi ve Saman Ghoddos’a – odaklanmalıdır. Bu oyuncular, Avrupalılar top hakimiyetini sağlamlaştırmadan önce Belçika’nın derin oyun kurma mekanizmalarını bozmak için geri çekilme savunma pozisyonlarını agresif bir şekilde yönetmelidir. Ayrıca, Melli Takımı topu kazandığında, oyun kusursuz bir şekilde yürütülmelidir. Orta saha, güvenli ve yanlara doğru oyun yerine, Belçika’nın ilerleyen beklerinin geride bıraktığı boşlukları değerlendirmek için hızla doğrudan diyagonal paslar atmalıdır.

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2. Maç Günü öncesinde takımla ilgili son gelişmeler nelerdir?

Belçika takım haberleri

Rudi Garcia’nın Güney Kaliforniya’ya giderken önündeki en büyük zorluk, kadrosunun kolektif uyumunu sağlamaya çalışırken, tecrübeli yıldızlarının fiziksel yükünü yönetmektir. Kırmızı Şeytanlar için şanslı olan ise, Mısır ile oynadıkları yoğun geçen ve 1-1 berabere biten açılış maçından yeni sakatlık endişeleri ya da cezalı oyuncu sorunları olmadan çıkmış olmalarıdır; bu da Garcia’ya seçebileceği tam bir kadro bırakmıştır.

Kaptan Kevin De Bruyne bir kez daha yaratıcı oyun makinesinin lokomotifi olacak, ancak asıl kadro seçimi merakı son üçte bir bölgede yatıyor. Takımının Seattle’da ilk 60 dakika boyunca durgun bir görüntü sergilediğini gören Garcia, Romelu Lukaku konusunda önemli bir karar vermek zorunda. Napoli’de sakatlıklarla boğuşan bir sezonun ardından, ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu 1. Maç Günü’nde yedek kulübesinden oyuna girdi ve hemen kritik beraberlik golünü attı. Şu anda İran’ın derin savunma bloğuna karşı fiziksel üstünlük sağlamak amacıyla Loïs Openda’nın yerine ilk 11’de yer almak için yoğun çaba gösteriyor. Öte yandan, Leandro Trossard ve Lille’den kadroya çağrılan genç Matias Fernandez-Pardo gibi dinamik kanat oyuncuları da kanatlarda taze enerji katmaya hazır bekliyor.

İran takım haberleri

Amir Ghalenoei, takımını Belçika'nın ağır topuyla karşılaşmaya hazırlarken çok daha karmaşık bir kadro seçimi sorunuyla karşı karşıya. Team Melli ile ilgili en çok konuşulan konu, Yeni Zelanda ile oynadıkları yüksek tempolu 2-2 berabere biten maçın yol açtığı muazzam fiziksel yorgunluğu yönetmek; bu maçta iki kez geriye düşüp geri dönmek için titiz ve yüksek yoğunluklu bir savunma ve hücum performansı sergilemeleri gerekmişti.

Tıbbi ekip, orta sahanın kalkanı Saeid Ezatolahi ve Saman Ghoddos’un sahada dengeyi sağlayabilmeleri için tam olarak iyileşmelerini sağlamak üzere gece gündüz çalışıyor. Savunmada ise stoper Shojae Khalilzadeh, zorlu 90 dakikayı sakatlık yaşamadan atlattı ve Lukaku ile De Bruyne karşısında sıkı bir iletişim kurması gereken kompakt bir savunma hattını yönetmede hayati bir rol oynayacak. Forvet hattında ise tecrübeli yıldız Mehdi Taremi, forvet hattını yönetmek üzere kendine güvenle yerini koruyacak; 1. maç gününde gol atan Mohammad Mohebi ve dinamik forvet Mehdi Ghayedi ise, Belçika’yı kontrataklarda cezalandırmak için gerekli olan patlayıcı hıza sahip kontratakları sunmaya hazır.

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Belçika - İran maçında öne çıkan ikililer

Romelu Lukaku - Shojae Khalilzadeh

Maçın fiziksel dinamiklerini tamamen değiştiren ve oyuna girdikten sadece birkaç saniye sonra Mısır karşısında kritik beraberlik golünü atan Romelu Lukaku, Rudi Garcia’nın hücum hattının hâlâ korku salan odak noktası olmaya devam ediyor. Belçika, 1. Maç Günü’nün ilk saatinde yavaş ve durgun oyun kurma tarzının bedelini ağır ödemiş olsa da, oyuna tam anlamıyla dahil olan Lukaku, savunmacıları sabit tutmak, yaratıcı oyuncular için boşluklar açmak ve ceza sahasındaki fırsatları gole çevirmek için gerekli olan üst düzey fiziksel varlığı takıma kazandırıyor.

Onu durdurma görevi, Amir Ghalenoei’nin savunma hattının tartışmasız dayanağı olan “Traktör” lakaplı stoper Shojae Khalilzadeh’e düşüyor. İran savunması, Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldıkları maçın son dakikalarında baskıyı absorbe etmek için muazzam bir karakter sergilemiş olsa da, Belçikalı forvet karşısında tamamen farklı ve çok daha sert bir sınava girecek. Khalilzadeh, orta sahada mutlak konsantrasyonunu ve kusursuz iletişimini sürdürmeli; Lukaku’nun top tutma oyunuyla fiziksel olarak ezilmemeli ya da pozisyonundan uzaklaştırılmamalıdır. Aksi takdirde, Belçika’nın yaratıcı orta saha oyuncularının acımasızca istismar ettiği tehlikeli orta saha boşlukları ortaya çıkacaktır.

Kevin De Bruyne - Saeid Ezatolahi

Belçika takımının mutlak kalbi ve dünya çapında yaratıcı motoru olan kaptan Kevin De Bruyne, Seattle’daki maçta tempoyu tamamen yönetti; bir serbest vuruşta direği sarsarken, Mısır’ın katı savunma düzenini sürekli olarak kırmaya çalıştı. İran karşısında ise birincil hedefi, orta saha tıkanıklığını aşmak ve hızlı dikey geçişleri tetiklemek olacak. De Bruyne’ye orta sahada topu kontrol etmek için zaman ve alan tanınırsa, üst düzey pas yeteneğiyle İran’ın savunma hatlarını parçalamaya çalışacak ve Jeremy Doku gibi kanat oyuncularının patlayıcı, doğrudan içe doğru koşularını besleyecektir.

Bu ritmi bozmak isteyen ise Shabab Al-Ahli'nin güçlü oyuncusu Saeid Ezatolahi; İran orta saha motorunun tartışmasız 6 numarası ve savunma kalkanı. Ezatolahi, Yeni Zelanda maçında taktiksel farkındalığının dörtlü savunmayı korumak için hayati önem taşıdığını kanıtladı, ancak topun olmadığı anlardaki performansı Los Angeles Stadyumu'nda en zorlu sınava tabi tutulacak. Ezatolahi, alanı daraltmak, De Bruyne’nin derin oyun kurma hamlelerine baskı yapmak ve geç gelen orta saha oyuncularını takip etmek için pasif savunma pozisyonunu agresif bir şekilde yönetmeli; böylece Team Melli’nin tamamen pasif ve sürdürülemez bir savunma kabuğuna hapsedilmesini engellemelidir.

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G Grubu’ndaki olası senaryolar nasıl görünüyor?

Dört takımın da yüksek tempolu açılış maçlarında birer puan toplayarak eşit duruma gelmesiyle – Belçika, Mısır ile 1-1 berabere kalırken İran da Yeni Zelanda karşısında heyecan verici bir 2-2 beraberliği elde etti – G Grubu tam bir çıkmaza girdi. Los Angeles’ta oynanacak bu 2. Maç Günü karşılaşması, son tur maçlarına girerken eleme senaryoları açısından matematiksel açıdan en önemli dönüm noktası olacak.

Belçika kazanırsa

Rudi Garcia’nın takımının galibiyeti, Kırmızı Şeytanlar’ı dört puana taşıyarak onları 32’li tur için eleme eşiğine getirecektir. Vancouver’da oynanacak Yeni Zelanda-Mısır maçının sonucuna bağlı olarak, bir galibiyet Belçika’nın G Grubu’nda tek başına liderliğe yükselmesini sağlayabilir. En önemlisi, bu galibiyet Belçika’ya son maç gününde Yeni Zelanda karşısında sadece bir beraberlikle otomatik olarak bir üst tura çıkma garantisi verecek ve baskıyı tamamen İran’a kaydırarak, İran’ın son grup maçında büyük bir sonuç almasını zorunlu kılacaktır.

İran kazanırsa

Amir Ghalenoei’nin oyuncuları üç puanı da alırlarsa, grup yarışında her şey yeniden başa döner ve Team Melli, tarihinde ilk kez eleme turuna yükselme yolunda en avantajlı konuma gelir. Dört puana ulaşması halinde İran, turnuvada bir sonraki tura yükselme biletini almak için son maçta Mısır karşısında muhtemelen sadece bir puana ihtiyaç duyacaktır. Tersine, bu senaryo Belçika’yı sadece bir puanda dondurur ve en iyi üçüncü takımlardan biri olarak tur atlama şansı elde edebilmek için Yeni Zelanda ile oynayacağı son maçta yüksek baskı altında, kazanması zorunlu bir mücadelede kalmasına neden olur.

Beraberlik senaryosu

Los Angeles Stadyumu’nda bir başka beraberlik, her iki takımı da 2’şer puanla tamamen eşit durumda bırakacak ve grubun kaderinin kaotik, yüksek riskli son maç gününde belirlenmesine yol açacaktır. Beraberlik, her iki takımın da erken elenmesini başarıyla önler, ancak güvenlik marjlarını önemli ölçüde daraltır. Bu durumda Belçika, ilk iki sırayı garantilemek için galibiyetin neredeyse zorunlu olduğunu bilerek son maçına çıkarken, İran ise karmaşık üçüncü sıra eşitlik kurallarına bağlı kalmamak için Mısır karşısında aynı şekilde yüksek baskı altında, kazanması gereken bir senaryoyla karşı karşıya kalır.

Takım haberleri ve kadrolar

Belçika, bu Dünya Kupası kampanyasında Rudi Garcia yönetiminde yer alıyor. Bu maç öncesinde Kırmızı Şeytanlar'da herhangi bir sakatlık veya ceza durumu teyit edilmedi ve muhtemel ilk 11 kadrosu da açıklanmadı. Resmi takım haberleri teyit edildiğinde, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

İran'ın teknik direktörlüğünü Amir Ghalenoei yapıyor. Kadroda herhangi bir sakatlık veya ceza bildirimi bulunmuyor ve şu aşamada muhtemel ilk 11 de açıklanmadı. Maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni gelişmelerin açıklanması bekleniyor.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar 2 Z. Debast Sakatlıklar ve Cezalar 15 R. Cheshmi

Form Durumu

Belçika, son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik elde etti. En son 15 Haziran'da Dünya Kupası açılış maçında Mısır ile 1-1 berabere kaldı; bundan önce ise Haziran ayında oynanan hazırlık maçlarında Tunus'u 5-0 ve Hırvatistan'ı 2-0 mağlup etmişti. Bu serinin başlarında ise Belçika, Meksika ile 1-1 berabere kalmış ve ABD'yi 5-2 yenmişti. Beş maçta Belçika 10 gol atıp 3 gol yedi ve bu seride hiç mağlup olmadı.

İran, son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik kaydetti. En son maçları, 16 Haziran’da Dünya Kupası açılış maçında Yeni Zelanda’ya karşı 2-2 berabere sonuçlandı. Bundan önce, hazırlık maçlarında Mali’yi 2-0 ve Gambiya’yı 3-1 yendiler; Mart ayında ise Kosta Rika’yı 5-0 mağlup ettiler. Bu süreçteki tek yenilgilerini, kendilerini 2-1 yenen Nijerya’ya karşı aldılar. İran, bu beş maçta 14 gol atıp 5 gol yedi ve turnuva açılış maçı öncesinde üst üste üç galibiyet elde etti.

Karşılaşma İstatistikleri

Belçika ile İran arasında oynanan son beş karşılaşmaya ilişkin karşılaştırmalı veriler mevcut değildir. Bilgiler elde edildiğinde, tarihsel bağlamla ilgili ek bilgiler eklenecektir.

Puan Durumu

GOAL, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika ile İran arasında oynanacak maç hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.