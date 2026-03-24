Belçika, Garcia: "De Bruyne mi? Aylarca sakat kalmasına rağmen o kadar da kötü değil. Sahada bir dahi."

Belçika milli takım teknik direktörü Rudi Garcia, Ligue1+'ya verdiği röportajda, KırmızıŞeytanlar'ın yıldızlarından ve temel direklerinden biri olan Kevin De Bruyne'nin uzun süren sakatlığı ve yaşadığı kötü kazadan bahsetti.

Öncelikle, onun kalitesindeki bir oyuncunun önemini vurguladı: "O inanılmaz bir oyuncu. Eleme maçlarında bizi sürükledi. Kariyerim boyunca bu tür birçok oyuncuyla çalıştım: Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard. O devlerin soyundan geliyor. Gol atmayı biliyor, belirleyici paslar atmayı biliyor. O, sahada bir dahi olduğu için kaptanlık pazubandını takmasına gerek olmayan bir oyuncu."

Ardından fiziksel durumunu değerlendirdi: "Aylarca sakat kalmış olmasına rağmen durumu o kadar da kötü değil. 34 yaşında ve umarım bu ara, en iyi seviyesine dönmesini ve Dünya Kupası için en iyi formuna ulaşmasını sağlar. Bizi çok ileriye taşıyabilir."

Son olarak, Belçika Milli Takımı forması ile olan bağından bahsetti: "Nations League'in İsrail'e karşı oynanan son maçında, büyük isimlerin hiçbiri Belçika için oynamak istemiyordu. Bugün ise gülümsemeyle geri dönüyorlar. Liechtenstein'ı yenerek elemeyi garantilediğimizde, Kevin formayı giydi ve takım arkadaşlarıyla elemeyi kutlamak için koltuk değnekleriyle sahayı geçti."