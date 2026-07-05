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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Belçika, Garcia Balogun vakası hakkında: "Bu bir Nisan şakası. Futbolu savunalım"

ABD - Belçika
ABD
Belçika
Dünya Kupası

Bir günlük ceza aniden kaldırıldı. ABD'nin forveti Folarin Balogun, Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gördükten sonra Belçika maçında forma giyebilecek. FIFA, cezasının şartlı olarak askıya alındığını duyurdu: Bu tür bir faul yapmadığı sürece, bir maçlık cezası askıda kalacak. Bu karar, çeşitli açılardan pek çok tartışmaya yol açtı.


Belçika teknik direktörü Rudi Garcia da olayla ilgili şu yorumu yaptı: “Dünya Kupası’nda ve FIFA’da 5 Temmuz’un aslında 1 Nisan olduğunu bilmiyordum. Bu bir Nisan Şakası.”


“Milli takımı ya da federasyonu savunmuyoruz, futbolu ve dürüstlüğü savunuyoruz

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