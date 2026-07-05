Belçika, Garcia Balogun vakası hakkında: "Bu bir Nisan şakası. Futbolu savunalım"

Bir günlük ceza aniden kaldırıldı. ABD'nin forveti Folarin Balogun, Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gördükten sonra Belçika maçında forma giyebilecek. FIFA, cezasının şartlı olarak askıya alındığını duyurdu: Bu tür bir faul yapmadığı sürece, bir maçlık cezası askıda kalacak. Bu karar, çeşitli açılardan pek çok tartışmaya yol açtı.





Belçika teknik direktörü Rudi Garcia da olayla ilgili şu yorumu yaptı: “Dünya Kupası’nda ve FIFA’da 5 Temmuz’un aslında 1 Nisan olduğunu bilmiyordum. Bu bir Nisan Şakası.”





“Milli takımı ya da federasyonu savunmuyoruz, futbolu ve dürüstlüğü savunuyoruz