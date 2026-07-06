Belçika Futbol Federasyonu’ndan, FIFA’nın tartışmalı kararına karşı resmi bir adım: ABD’li yıldız

Belçika Futbol Federasyonu, ABD’li forvet Folarin Balogun’un Bosna-Hersek maçında kırmızı kart görmesinin ardından uygulanan otomatik men cezasının askıya alınmasına ilişkin Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) kararına karşı resmi bir plan hazırladı.

FIFA, bir önceki turda Bosna-Hersek maçında doğrudan kırmızı kart görmesine rağmen, Folarin Balogun'un 16 turunda Belçika ile oynanacak maçta ABD forması giyebileceğini ani bir açıklamayla duyurarak büyük bir soruna yol açtı.

"The Athletic" gazetesinin özel kaynaklarına göre, Belçika Futbol Federasyonu bu karara itiraz etmek üzere FIFA'ya resmi bir temyiz başvurusunda bulundu.

ABD Futbol Federasyonu ve Belçika Futbol Federasyonu’ndan her ikisinden de bu Pazartesi sabahı görüşlerini sunmaları istendi; bu durum, FIFA’nın inceleme kararını henüz almamış olan Belçikalıları öfkelendirdi, zira karar kamuoyuna açıklanmamıştı.

Olası çıkar çatışmalarını önlemek amacıyla, UEFA veya CONCACAF üyesi hiçbir federasyonu temsil etmeyen bir FIFA Temyiz Komitesi üyesi, nihai karar verilmeden önce her iki tarafı dinlemek üzere görevlendirildi.

Belçika Futbol Federasyonu ise FIFA’nın kararını eleştiren öfkeli bir açıklama yayınlamış ve açıklamayı şu sözlerle bitirmişti: “Katılımcı tüm takımların meşru haklarını korumak ve hem bu Dünya Kupası’nda hem de turnuvanın gelecekteki edisyonlarında sporumuzun temel fair play ilkelerini korumak amacıyla, Kraliyet Futbol Federasyonu tüm olası seçenekleri değerlendiriyor.”







