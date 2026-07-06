Belçika Futbol Federasyonu, Balogun davasındaki FIFA’nın tutumuna şaşkınlık duyuyor

Florin Balogun, Dünya Kupası sekizinci finalinde Belçika karşısında ABD formasıyla sahaya çıkabilecek. Belçika Futbol Federasyonu itirazda bulunmuştu, ancak Pazartesi günü ortaya çıkan bilgilere göre FIFA bu itirazı değerlendirmeye almadı.

Balogun, son 16 turunda Bosna-Hersek'e karşı oynanan (2-0) maçta sert bir faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. Forvet oyuncusu otomatik olarak bir maçlık cezaya çarptırılmıştı, ancak ABD Başkanı Donald Trump ve bir avukat ekibinin müdahalesi üzerine FIFA bu cezayı kaldırdı.

Belçika Futbol Federasyonu (RBFA), bu karara itiraz etmekten başka bir seçenek görmedi. Bunun başlıca nedeni, Balogun’un cezasının kaldırılmasının medyadan öğrenilmiş olmasıydı. Bu nedenle FIFA’dan derhal açıklama istendi.

“FIFA’nın tek tepkisi, RBFA’ya bir mektup göndermek oldu. Mektupta, bu yazışmanın bir itiraz olarak değerlendirildiği, bir hakimin atandığı ve RBFA’nın bu itirazı tamamlamak için sadece birkaç saat süresi olduğu belirtildi. FIFA tarafından hiçbir bilgi verilmedi,” deniyor Belçika Federasyonu’nun açıklamasında.

“FIFA’nın kendi tüzüğüne göre, bir itiraz ancak gerekçeli karar önce itiraz eden tarafa bildirildikten sonra kabul edilebilir. Oysa RBFA sadece meşru bir açıklama ararken, FIFA kendi başına bir itiraz süreci oluşturdu ve ardından itirazın kabul edilemez ilan edilmesini sağladı,” diye ekliyor şaşkın RBFA.

RBFA, FIFA’nın net bir yanıt vermemesinden oldukça rahatsız. “Bu nedenle, yaklaşan maçta oyuncunun oynama hakkını itiraz etmekten başka seçeneği yok.”

ABD ve Belçika, Salı günü saat 02:00’de on altıncı final maçına çıkacak. Kazanan takım, çeyrek finalde Portekiz veya İspanya ile karşılaşacak.