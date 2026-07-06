Belçika Futbol Federasyonu alarm veriyor: FIFA, Balogun davasındaki itiraza bu gülünç şekilde yanıt verdi

Folarin Balogun’un Dünya Kupası’ndaki cezasının kaldırılmasıyla ilgili büyük tartışma yeni bir aşamaya girdi. Belçika Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada FIFA’nın tutumunu ortaya koydu ve bu durum yeniden büyük soru işaretlerine yol açtı.

ABD milli takımının forveti Balogun, gördüğü kırmızı kartın ardından Dünya Kupası’nda Belçika ile oynanacak maç için ilk başta cezalandırılmıştı, ancak bu ceza FIFA tarafından aniden “askıya alındı”. Böylece ceza, bir nevi şartlı cezaya dönüştürüldü. Bu kararın ardından çok geçmeden Beyaz Saray’ın Gianni Infantino ile temasa geçtiği ortaya çıktı ve bu durum olaya daha da şüpheli bir hava kattı.

FIFA, bu telefon görüşmesinin hiçbir etkisi olmadığını açıklasa da, bu gece ABD ile karşılaşacak olan Belçika kendini aldatılmış hissediyor. Belçika, daha önce de gerekli adımları atacağını duyurmuştu. Şimdi ise Belçika Futbol Federasyonu, FIFA’nın bu tuhaf tepkisini ortaya koyan yeni bir açıklama yayınladı.

“KBVB, FIFA’dan kararın bir kopyasını, izlenen prosedürün açıklamasını ve ilgili yönetmeliklere ilişkin görüşünü içeren bir açıklamayı talep etti. FIFA’nın tek tepkisi, KBVB’ye bir mektup göndermek oldu; bu mektupta, söz konusu yazışmanın bir itiraz olarak kabul edildiği, bir hakimin atandığı ve KBVB’nin bu itirazı sonuçlandırmak için sadece birkaç saati olduğu belirtildi.”

“FIFA bu konuda hiçbir bilgi vermedi. Tüm bunlar, FIFA’nın aynı zamanda KBVB’nin meşru taleplerine yanıt vermeyi reddetmesi sırasında gerçekleşti,” denilmektedir. Belçika Futbol Federasyonu ayrıca çok ilginç bir noktaya daha dikkat çekti.

“FIFA, maç koordinasyon toplantısı sırasında sunumundan oyuncuların otomatik olarak cezalandırılmasına ilişkin bölümü kasten çıkarmıştır. Oysa bu konu, önceki dört maçın her birinden önce yapılan tüm bu tür toplantıların gündeminde yer almıştı. KBVB, bu değişiklikle ilgili olarak FIFA’dan hem sözlü hem de yazılı olarak açıklama talep etmiştir, ancak yine hiçbir yanıt alamamıştır.”

“Açıkça belirtmek gerekirse: Şu anda KBVB, bu konuyla ilgili olarak FIFA’dan hâlâ hiçbir karar veya açıklama almamıştır. Bu nedenle, önümüzdeki maçta oyuncunun oynama hakkını itiraz etmekten başka seçeneği yoktur.”

“Bu maçın sportif sonucu ne olursa olsun, KBVB olayların gidişatından derin üzüntü duymaktadır ve önümüzdeki saatler, günler ve aylar boyunca etik, adil rekabet ve futbolun genel çıkarları gibi temel ilkeleri savunmak için mücadele etmeye devam edecektir.”