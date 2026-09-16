Belçika, 28 Eylül 2026'da Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak dev maçta Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu yüksek profilli karşılaşma, gruplarında zirve hedefleyen Avrupa futbolunun iki güçlü ekibini bir araya getiriyor.

GOAL, bu dev maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair ihtiyacınız olan tüm detayları sunuyor. Biletlerin nereden alınacağını, fiyat bilgilerini ve biletlerinizi bugün nasıl temin edebileceğinizi keşfedin.

Belçika - Fransa UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Belçika - Fransa maçı, Brüksel'deki Koning Boudewijnstadion'da oynanacak. Başlama saati ise henüz doğrulanmadı.

UEFA Nations League A - Hafta 2 28 Eyl 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Belçika - Fransa biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Belçika'nın iç saha maçlarındaki birincil satışları yürüten Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RBFA) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde biletleri liste fiyatı üzerinden almak için ilk başvurmanız gereken yerdir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar tercih edilebilir.

Belçika - Fransa biletleri ne kadar?

RBFA'nın resmî internet sitesinde standart bilet fiyatları, genel giriş kategorisi için 35 €'dan başlıyor. Maliyetler, Kral Baudouin Stadyumu'ndaki koltuk bölümüne ve görüş açısına göre değişiklik gösteriyor.

StubHub gibi ikincil pazarlarda ise ikincil piyasa bilet fiyatları şu anda koltuk başına 115 €'dan başlıyor ve anlık müsaitlik ile piyasa talebine göre dalgalanıyor.

Belçika - Fransa UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Belçika - Fransa form durumu

Belçika, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşması, Dünya Kupası çeyrek finallerinde İspanya'ya 2-1 kaybetmesiyle sonuçlandı. Bundan önce ABD'yi 4-1, Senegal'i ise 3-2 mağlup etti ve bu süreçteki en farklı sonucu Yeni Zelanda karşısında alınan 5-1'lik galibiyet oldu. Belçika, söz konusu beş maçta 11 gol attı ve kalesinde sekiz gol gördü.

Fransa da son beş maçının üçünü kazandı ve ikisini kaybetti. Son sonucu, Dünya Kupası yarı finallerinde İngiltere'ye 6-4 yenildiği maç oldu. Bu sonucun öncesinde üçüncülük play-off'unda İspanya'ya 2-0 kaybetmişti. Turnuvanın daha önceki bölümünde ise Fas'ı 2-0, Paraguay'ı 1-0 ve İsveç'i 3-0 mağlup etti; beş maçta 10 gol atıp sekiz gol yedi.

Belçika - Fransa: Son karşılıklı maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Ekim 2024'te Brüksel'de oynanan bir UEFA Uluslar Ligi A maçında Fransa'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. İki ekip arasındaki son beş maçta Fransa dört, Belçika ise bir galibiyet aldı. Belçika'nın tek galibiyeti 2018 Dünya Kupası yarı finalinde geldi. Fransa, son yıllarda bu eşleşmede baskın taraf oldu.



