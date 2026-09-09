Belçika, 28 Eylül Pazartesi günü Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda Fransa'yı ağırlayacak. İki takım, bir hafta sonra Saint-Denis'deki Stade de France'ta rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki maç da İtalya ve Türkiye'nin de yer aldığı zorlu UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup fikstürünün parçası olurken, Fransa ile Belçika arasındaki rekabetin geçmişi nedeniyle bu derbi her zaman ekstra önem taşıyor.

GOAL, Belçika-Fransa maçının biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere sizler için derledi.

Belçika - Fransa UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Belçika - Fransa maçı Brüksel'deki Koning Boudewijnstadion'da oynanacak, başlama saati ise henüz doğrulanmadı.

UEFA Nations League A - Hafta 2 28 Eyl 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Belçika - Fransa maçının biletleri nereden alınır?

Brüksel ayağının biletleri ilk olarak Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Kalan biletler genel satışa çıkmadan önce öncelik genellikle üyelere veriliyor. Saint-Denis'deki rövanş maçı için de Stade de France üzerinden doğrudan satış dahil olmak üzere Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) resmi kanalları ilk başvuru noktası konumunda.

StubHub, resmi sitedeki listelemeler tükendiyse başvurabileceğiniz seçeneklerden biri. Platformda Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak ilk maç için geniş bir oturma seçeneği yelpazesi yer alırken, Stade de France'taki rövanş için de ilanlar bulunuyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta şöyle:

Resmi genel satış - üye önceliği dönemleri kapandıktan sonra açılır, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

Sınırlı bulunabilirlik - Brüksel ayağı için resmi listelemelerde yalnızca biletlerin küçük bir kısmının kaldığı görülüyor ve talep hızla artıyor

Garantili transferler - StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından korunuyor; bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç günü öncesinde zamanında ulaşacağı konusunda güven veriyor

İkincil pazar - resmi sitedeki listelemeler tükendiyse StubHub başvurulabilecek seçeneklerden biri

Brüksel ayağındaki biletler çok hızlı tükendiği için, bu derbinin her iki maçı adına da erken rezervasyon yaptırmanız kuvvetle tavsiye ediliyor.

Belçika - Fransa maçının biletleri ne kadar?

Brüksel ayağının resmi fiyatlandırması, Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor; kontenjan sürdüğü sürece standart koltuklardan premium koltuklara kadar tüm seçenekler nominal değer üzerinden sunuluyor. Saint-Denis ayağında da aynı şekilde resmi FFF ve Stade de France fiyatlandırması geçerli.

StubHub, resmi sitedeki listelemeler tükendiyse başvurabileceğiniz seçeneklerden biri ve burada karşılaşabileceğiniz fiyatlara dair genel tablo şöyle:

En ucuz koltuklar (Brüksel): yaklaşık 50 €'dan başlıyor, genellikle Kral Baudouin Stadyumu'nda kalelerin arkasındaki üst tribünlerde

Orta seviye koltuklar (Brüksel): orta sahanın çizgisi boyunca merkezi konumda yer alıyor ve fiyat seviyesi belirgin şekilde daha yüksek

Saint-Denis'deki rövanş: Stade de France'taki fiyatların, bu eşleşmenin derbi niteliği nedeniyle benzer şekilde seyretmesi bekleniyor; maç yaklaştıkça talep artıyor

Yüksek talep gören her derbi maçında olduğu gibi fiyatlar hızlı şekilde değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız, yerinizi geç kalmadan ayırtmak genellikle daha güvenli bir seçenek olur.

Belçika - Fransa UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Belçika - Fransa form durumu

Belçika bu maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle geliyor. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 kaybetti. Bundan önce ABD'yi 1-4 mağlup etti ve Senegal'e karşı 3-2 kazandı, Yeni Zelanda'ya karşı alınan 1-5'lik galibiyet ise bu süreçteki en ikna edici sonuç oldu. İran ile golsüz berabere kalması da beş maçlık seriyi tamamladı. Belçika bu maçlarda 11 gol atıp sekiz gol yedi.

Fransa'nın son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi çıktı. Son sonucu, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı alınan 4-6'lık mağlubiyet oldu. Ayrıca üçüncülük play-off'unda İspanya'ya 0-2 kaybetti ancak daha önce Fas (2-0), Paraguay (1-0) ve İsveç (3-0) karşısında aldığı galibiyetler, maçları kontrol etme kapasitesini gösterdi. Fransa beş maçta 10 gol atıp sekiz gol yedi.

Belçika - Fransa: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Ekim 2024'te Brüksel'de oynanan UEFA Uluslar Ligi A maçında Fransa'nın 1-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Son beş karşılaşmada Fransa dört kez kazanırken Belçika'nın tek galibiyeti, rövanş eşleşmesinde Fransa'nın 0-1 kazandığı 2018 Dünya Kupası yarı finalinde geldi. İki ülke arasındaki yakın dönem geçmişte baskın taraf Fransa oldu.

Belçika - Fransa puan durumu

UEFA Uluslar Ligi A 1. Grup'ta Belçika şu anda ilk sırada yer alırken Fransa ikinci sırada bulunuyor.